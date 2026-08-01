РЖД провели тестовую поездку с человекоподобным роботом «Володи» в поезде «Сапсан».

Пассажиры одного из рейсов «Сапсана» при посадке увидели необычного проводника. Робот «Володя» занял место помощника обычного проводника в поезде №768, выполняя часть обязанностей, которые обычно лежат на человеке.

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Тестовый рейс показал, что робот способен встречать людей при посадке, проверять билеты и документы, подсказывать пассажирам, где их места. Кроме того, робот провел дегустацию вин в вагоне-бистро — это стало неожиданной и запоминающейся частью поездки. По словам компании, пассажиры отнеслись к необычному проводнику с интересом, многие фотографировались с ним.

@telerzd

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Производителя робота и детали его устройства в РЖД не назвали. О планах внедрять таких помощников на постоянной основе тоже ничего не сообщили. В компании лишь отметили, что «Володя» успешно прошел проверку и справился с поставленными задачами. Дальнейшая судьба проекта пока неизвестна.

@telerzd