«Человек-паук: Новый день», 2026

Изображение: ru.kinorium.com

Одни из самых узнаваемых супергероев от Марвел снова в деле. Ну, как в деле… Первая и главная проблема фильмеца в том, что вы ни черта не поймете, если всю «историю» современной итерации Человека-паука (я буду его сокращать до Челпука, так смешнее) вы не смотрели. Я вот не смотрел и многое из фильма не понял.

Изображение: ru.kinorium.com

Почему никто из его друзей его не помнит? Зачем Челпук использует ингибиторы искусственной паутины и не может совладать со своим «паучьим эго»? И как тут оказался Каратель? Да, тот самый. Эти моменты в процессе просмотра вам не объяснят.

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Хотя, в фильме появятся и «старые знакомые» в виде Черной Вдовы (совсем незначительно) и Халка (экранного времени побольше, но мимо основного сюжета). Кто? Где? Почему? А вам то это зачем? Сидите и «наслаждайтесь» очередным жвачным продуктом от Марвел. Фильм вышел в духе современных продуктов: с бессмысленными компьютерными боями и бестолковыми «соплевыжимательными» моментами.

Изображение: ru.kinorium.com

Ни одно, ни другое, лично у меня интереса не вызвало. Даже, если бы я был в курсе всех последних приключений Челпука, то фильм все равно бестолковый и слабый. Начнем с того, что он продолжает все тот же тренд на «беззубость» злодеев. Их уже не убивают, даже не сажают в тюрьму. Просто поговорят, проведут «сеанс психоанализа» - и все! Дело сделано! Это бесит. Словно ты смотришь мультик для ясельников. Неужели современная молодежь такая «беззубая», что им скармливают вот это?

Кто тут у нас за «злодея»? А, это та рыжая из «Очень странных дел»… Девица, обладающая способностью контролировать людей на определенном расстоянии. И она вовсе не плохая, просто ищет свою сестру. А все остальное – побочный эффект поиска. А настоящим главный врагом, естественно, будет злая корпорация.

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Челпук на протяжении фильма будет пытаться в чувства и пытаться контролировать свои паучьи гены. Ассистировать иногда ему будет тот самый Каратель. Который в фильме КАРДИНАЛЬНО отличается от классического изображения в фильмах (сериал не смотрел).

Изображение: ru.kinorium.com

И если не знать кто он, то воспринимаешь его просто бывшим спецназовцем с ПТСР. Ни слова о его прошлом! Абсолютно пустой персонаж в данном фильме! Но, как я понимаю, это «подводка» к очередному «переосмыслению» общей концепции Марвела (гореть ему в производственном аду).

Короче, сюжетно, фильм плохой. Что мне не удивительно. А вот теперь немного пройдусь по персонажам отдельно. Ну, с Челпуком все ясно: Том Холланд сыграл все того же персонажа, что и раньше.

Изображение: ru.kinorium.com

К нему у меня нет вопросов. Актер отыграл неплохо то, что прописали в сценарии. Джон Бернтал, Каратель из сериала, как я и написал, выше абсолютно не раскрыт. Выглядит психически неуравновешенным, хоть и пытается в юмор.

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Черная Вдова (Флоренс Пью) явно не в себе. Сидит в бане все экранное время, что ей выделено (немного). Ну, хоть трезвая. Зачем она тут? Чтобы не забыли? Халк (Марк Руффало) нужен больше для «экшона». Ну и в образе Брюса даст некоторые наводки по контролю над генами паука.

Изображение: ru.kinorium.com

Больше всего вопросов к «возлюбленной» Челпука. Да, это все та же «неистребимая» Зендея со своим деревянным лицом. Вот кто сказал, что она хорошая актриса? Почему ее пихают во все «топовые» проекты? Она имеет компромат на продюсеров Голливуда? Она раздражает своей игрой.

Изображение: ru.kinorium.com

Ну и «рыжая злодейка» - Сэди Синк. У меня к ней нет претензий как к актрисе. Но вот ее роль… Ну почему она такая «беззубая»? Почему все проблемы современных злодеев в их психических травмах? Вот и ее героиня потеряла сестру и пытается найти ее. Где настоящие злобные злодеи, чтобы «мир в труху» и тому подобное?