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Sony PS6 и Xbox Helix будут распространяться по подписке
Kepler_L2 считает, что модель подписки может дебютировать для Xbox следующего поколения Project Helix и для Sony PlayStation 6.
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Apple запускает новую модель подписки на оборудование в партнерстве с Klarna. Сообщается, что программа позволит пользователям арендовать iPhone, MacBook, Mac, Apple Watch и iPad у Klarna на 24-36 месяцев за ежемесячную плату. Пользователи также смогут досрочно погасить задолженность, оставить устройства после окончания срока аренды, вернуть их или обновить до более новых моделей. Известный инсайдер Kepler_L2 считает, что Microsoft и Sony могут последовать примеру Apple и предложить модель подписки для консолей следующего поколения.

Источник: Notebookcheck

Kepler_L2 заявил, что Sony/Microsoft сделают то же самое для консолей следующего поколения. Если это действительно произойдет, геймеры смогут фактически арендовать Sony PS6 или Xbox Project Helix за ежемесячную плату.

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Хотя Sony публично не раскрывала никаких планов относительно консолей PlayStation, Xbox рассматривает альтернативные варианты оплаты для Xbox Series S|X, чтобы сделать их более доступными. Вполне возможно, что эта опция распространится и на Xbox Helix следующего поколения, когда консоль выйдет в 2027 году. Однако Xbox Helix может удивить многих своей ценой.

Для Sony выбор ещё проще. Бизнес-модель Sony основана на продаже миллионов консолей. Сообщается, что компания собирается достичь этого, сделав PlayStation 6 максимально доступной по цене. Вариант лизинга, позволяющий геймерам владеть PS6 всего за небольшую ежемесячную плату, может помочь компании увеличить продажи.

Тем не менее у модели подписки на оборудование есть свои недостатки. Самый большой из них — это статус владения продуктом. Технически пользователь не владеете оборудованием, которое берет в лизинг. Он платит только за право использовать устройство так, как производитель считает нужным. Это также означает, что Sony или Microsoft потенциально могут лишить доступа к оборудованию в любое время, если пользователь нарушит их условия, даже если он уже заплатил сотни долларов за подписку.

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Источник: notebookcheck.net
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