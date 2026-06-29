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Redmi Note 17 Pro и Note 17 Pro Max получат новые чипсеты
В сети появились очередные подтверждения ключевых характеристик смартфонов Redmi Note 17, 17 Pro и 17 Pro Max
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Ожидается, что Redmi представит смартфоны серии Redmi Note 17 уже в следующем месяце в Китае. По имеющейся информации, линейка будет включать три модели: Redmi Note 17, Note 17 Pro и Note 17 Pro Max. Недавно утечка раскрыла ключевые характеристики версий Pro и Pro Max, а теперь очередная утечка, предоставленная инсайдером под ником Experience More, вновь намекает на ключевые характеристики линейки Note 17, включая обычную модель Note 17.

По словам информатора, стандартная модель будет включать 6,83-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K. За работу устройства будет отвечать однокристальная система Snapdragon 6s Gen 4. Хотя информация о емкости аккумулятора отсутствует, сообщается о поддержке быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Также в утечке говорится о 50-мегапиксельной основной камере и оптическом сканере отпечатков пальцев, встроенном в дисплей.

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Источник: Gizmochina

Модель Note 17 Pro, как сообщается, будет иметь плоский дисплей с аналогичным разрешением 1,5K, но размер экрана в утечке не указан. Что касается чипсета, то в смартфоне будет установлен совершенно новый чипсет Snapdragon 6 Gen 5 и аккумулятор емкостью 9000 мАч. В версии Pro также будет установлена 50-мегапиксельная основная камера. В утечке упоминаются и другие особенности, включая двойные стереодинамики и полностью водонепроницаемый корпус.

Размер экрана старшей модели Pro Max также не указан, но она будет иметь плоский дисплей с разрешением 1,5K, а сердцем телефона будет недавно анонсированный чипсет среднего уровня Dimensity 7500. Одной из главных особенностей данного телефона является огромный аккумулятор емкостью 10100 мАч. В качестве основной камеры будет использоваться 200-мегапиксельный датчик. Корпус устройства будет также полностью водонепроницаемым.

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Источник: gizmochina.com
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