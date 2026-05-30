Новый MPG OLED 322URDX36 сможет работать в режимах: 4K/360 Гц, 2K/520 Гц и FHD/680 Гц

Компания MSI представит на выставке Computex 2026 новый 31,5-дюймовый игровой монитор с QD-OLED-панелью. Модель MPG OLED 322URDX36 основана на 4K панели с частотой 360 Гц и использует технологию, которую MSI называет «Triple Mode». Монитор может работать в режимах 4K 360 Гц, 2K 520 Гц или Full HD 680 Гц. Это дает пользователям выбор между собственным разрешением 4K и режимами с более низким разрешением и более высокой частотой обновления. MSI заявляет, что это первый 31,5-дюймовый игровой монитор с такой конфигурацией.

MPG OLED 322URDX36 использует QD-OLED панель 5-го поколения с технологией Penta Tandem. Производитель, кроме того, сообщает об использовании субпиксельной компоновки RGB Stripe, которая призвана улучшить четкость текста и уменьшить цветовые искажения по сравнению с ранними OLED-панелями. В мониторе также используется пленка DarkArmor Film. По данным MSI, это улучшает уровень черного на 40% и повышает устойчивость к царапинам в 2,5 раза. Поддерживается также равномерное освещение, а регулировка HDR доступна через фирменное программное обеспечение MSI.

Дисплей имеет пиковую яркость HDR 1500 кд/м2. MSI также заявляет о сертификации VESA DisplayHDR True Black 600 и ClearMR 18000. Монитор оснащен датчиком AI Care Sensor для защиты OLED-экрана, при этом распознавание человека обрабатывается локально, чтобы избежать проблем с конфиденциальностью. Что касается возможностей подключения, то MSI подтверждает наличие порта DisplayPort 2.1a с пропускной способностью UHBR20. Монитор также имеет порт USB Type-C с подачей питания до 98 Вт. Что касается цен и доступности, то пока компания MSI не сообщает эту информацию.