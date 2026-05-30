Call of Duty: Modern Warfare 4 не выйдет на PS4 и Xbox One, но появится на Nintendo Switch 2

Activision решила приоткрыть завесу тайны над грядущей игрой серии Call of Duty от Infinity Ward, подтвердив ранее появившиеся сообщения о её сеттинге и доступности на разных платформах. Modern Warfare 4 обещает более высокие технические характеристики, обновлённую систему передвижения, возвращение режима DMZ и многое другое.

Предзаказы на Call of Duty: Modern Warfare 4 уже открыты. Следующая часть франшизы будет доступна на консолях PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2, а также в сервисах Battle.net и Steam 23 октября.

Источник: Techspot

В связи с прекращением поддержки PlayStation 4 и Xbox One, Modern Warfare 4 представит более масштабные локации и более стабильную производительность. На ПК все режимы игры будут использовать трассировку лучей для отражений, затенение окружающей среды и объемные эффекты. Игрокам следует ожидать более высоких системных требований по сравнению с предыдущими частями.

Call of Duty: Warzone также перестанет быть доступной на старых консолях после выхода Modern Warfare 4. Бесплатный режим «королевской битвы» больше не будет доступен для загрузки на PlayStation 4 или Xbox One с 4 июня, а внутриигровой магазин будет деактивирован на этих платформах 25 июня.

Modern Warfare 4 выйдет с 12 многопользовательскими картами, а также отдельными уровнями для режимов Gunfight и Big War. Между тем, в режиме Kill Block появится карта, которая меняется между раундами, а также вернется режим эвакуации Call of Duty, DMZ.

Кроме того, новая опциональная система престижа позволит игрокам перезапускать многопользовательский прогресс с 1-го уровня без сброса настроек Create-a-Class. Infinity Ward также переработала управление движением и оружием в многопользовательском режиме, убрав разброс пуль, сделав отдачу более стабильной и расширив возможности для лазания и прыжков.