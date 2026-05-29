В настоящее время компания представила два 14-ядерных процессора с разной частотой и встроенной графикой.

После серии утечек информации о грядущем семействе чипов Intel Panther Lake для игровых портативных устройств, компания официально анонсировала серию процессоров Intel Arc G3, оснащенных мощным интегрированным графическим процессором Arc B390 и оптимизациями для режима Windows Xbox, которые начали внедряться в игровые портативные устройства и ПК под управлением Windows.

Оба новых процессора имеют одну и ту же 14-ядерную конфигурацию с 2 производительными ядрами, 8 энергоэффективными ядрами и 4 ядрами LP E, но процессор Arc G3 получил на 100 МГц более низкую турбочастоту и менее мощный интегрированный графический процессор Arc B370. Уже подтверждено, что Arc G3 Extreme и Arc G3 будут установлены в новом игровом портативном устройстве Acer Predator Atlas 8, запуск которого запланирован на октябрь текущего года.

Источник: Intel

Максимальная частота Arc G3 Extreme составляет 4,7 ГГц, а Arc G3 способен достигать 4,6 ГГц в режиме Turbo. Базовые частоты обоих процессоров одинаковы: 1,9 ГГц для P-ядер и 1,5 ГГц для E-ядер и LP E-ядер. Встроенная графика Arc B370 построена на той же архитектуре Xe3, что и B390, но имеет 10 ядер Xe вместо 12 в старшей версии. Ядра в Arc B370 работают на частоте 2,2 ГГц, и Intel заявляет, что урезанная версия iGPU способна обеспечить 90 TOPs производительности Int8 по сравнению со 113 TOPs у G3 Extreme.

В предыдущих тестах TechPowerUp встроенная графика Arc B390 была значительно быстрее, чем AMD Radeon 890M, ставшая популярной во многих игровых портативных устройствах, позволяя предположить, что B370 должна быть как минимум на одном уровне с 890M, если не быстрее. Оба новых процессора имеют одинаковую базовую мощность 25 Вт, с максимальным TDP в режиме Turbo 80 Вт и минимальной гарантированной мощностью 15 Вт.

Оба процессора серии Arc G3 поддерживают до 12 линий PCIe, а также все стандартные функции Intel и современные возможности подключения, такие как Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 R2, Bluetooth 6, XeSS 3. Новые мобильные процессоры будут доступны OEM-производителям начиная со следующего месяца, хотя более широкая доступность ожидается только во второй половине 2026 года.