goldas
Цена AMD Radeon RX 9070 XT в Китае снизилась ниже рекомендованной
Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT продается в Китае ниже рекомендованной розничной цены

Китайские магазины сейчас продают некоторые графические карты AMD Radeon RX ниже рекомендованной производителем розничной цены (MSRP). По данным Channel Gate, в Китае видеокарты AMD продаются с убытком, и многие дистрибьюторы фактически теряют деньги на некоторых моделях Radeon. Например, базовая модель Radeon RX 7650 GRE, рекомендованная розничная цена которой составляла 2099 юаней (308 долларов США), сейчас продается примерно за 1740 юаней (256 долларов США) с учетом налога с продаж. Это на 17% меньше по сравнению с рекомендованной розничной ценой, что делает ее привлекательной для покупателей, но не для продавцов, имеющих определенные запасы этих видеокарт. Что касается поколения RDNA 4, то Radeon RX 9060 XT 8 ГБ имеет рекомендованную розничную цену 2499 юаней (367 долларов США), но продается за 2250 юаней (330 долларов США). Это снижение на 10% по сравнению с рекомендованной розничной ценой.

Источник: TechPowerUp

Наименьшая разница наблюдается у топовой видеокарты AMD на базе архитектуры RDNA 4, Radeon RX 9070 XT. В Китае рекомендованная розничная цена этой модели составляла 4999 юаней (735 долларов), но сейчас она продается с небольшой скидкой по цене 4950 юаней (727 долларов). Хотя это может показаться незначительным, но указывает на то, что карта наконец-то продается по ценам, которые AMD рекомендовала своим партнерам для семейства RDNA 4. Однако эти изменения только начинают проявляться в Китае.

Пару недель назад сообщалось, что видеокарты Radeon RX 9070 и RX 9070 XT на базе RDNA 4 стали продаваться ниже рекомендованной розничной цены в Германии. Однако эта тенденция не затрагивала весь мир, и Германия была единственным рынком, где цены были ниже рекомендованных. Теперь, когда это затронуло Китай, можно задать вопрос, увидят ли остальные страны Запада также коррекцию цен.

#amd #видеокарты #китай #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #radeon rx 9070 xt #china #видеокарты дешевеют
Источник: techpowerup.com
