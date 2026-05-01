Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Intel разрабатывает память HB3DM с технологией Z-Angle и скоростью работы до 5,3 ГБ/с на модуль
Intel со своей дочерней компании Saimemor готовят "убийцу" HBM"

Intel и SoftBank с помощью своей дочерней компании Saimemory разрабатывают альтернативную технологию высокоскоростной памяти (HBM), обеспечивающую большую пропускную способность и емкость для модулей памяти, используемых мощными ускорителями искусственного интеллекта. На выставке VLSI 2026 в июне Saimemory планирует представить доклад о недавно разработанной памяти HB3DM, основанной на технологии Z-Angle Memory (ZAM).

Это название относится к вертикальному (по оси Z) расположению кристаллов, аналогичному традиционной HBM. Однако Intel стремится достичь впечатляющих результатов, используя самые современные технологии производства. Первое поколение HB3DM будет иметь в общей сложности девять слоев с использованием гибридной 3D технологии соединения на кристалле. В основании будет находиться логический слой, управляющий перемещением данных внутри кристалла, а сверху — восемь слоев DRAM для хранения данных. Каждый слой будет содержать около 13700 сквозных межсоединений (TSV).

Изображение: TechPowerUp

Что касается емкости, то HB3DM обеспечит около 1,125 ГБ на слой, что соответствует 10 ГБ на модуль памяти. Intel может достичь пропускной способности примерно 0,25 Тб/с на мм², и для модуля объемом 10 ГБ с площадью кристалла 171 мм² можно ожидать производительности около 5,3 ТБ/с на модуль. Эти высокие показатели могут быстро превзойти конкурирующую память HBM4, поскольку HB3DM предлагает гораздо более высокую пропускную способность. HBM4 в настоящее время обеспечивает скорость около 2 ТБ/с на стек. Однако HB3DM ограничена емкостью в 10 ГБ, в то время как HBM4 может похвастаться 48 ГБ на стек.

Изображение: TechPowerUp

Пока неизвестно, когда Saimemory выпустит эти чипы памяти или кто будет производить базовую DRAM. Однако, с участием Intel, возможно, произойдет возвращение производства DRAM на заводах компании, но конкретный техпроцесс пока неизвестен. По мере приближения выставки VLSI 2026 можно ожидать больше подробностей от Intel и SoftBank об их дочерней компании Saimemory и достигнутом прогрессе. Saimemory планирует подготовить прототипы к началу 2028 года, а коммерческие продукты должны поступить в продажу к 2029 году.

Источник: techpowerup.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter