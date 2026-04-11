Выход GTA 6 на ПК может оказаться неожиданно ранним, даже раньше, чем ожидалось

Если всё пойдёт по плану, то GTA 6 выйдет 19 ноября на консолях Xbox и PlayStation. Обычно Rockstar сначала выпускает игру на консолях, а на ПК — примерно через год-два. На этот раз, похоже, релиз на ПК может состояться гораздо раньше, по крайней мере, по словам известного инсайдера.

Напомню, что GTA 4 вышла на консолях в апреле 2008 года, а на ПК — в декабре того же года. GTA 5 увеличила этот разрыв, выпустив игру на консолях в сентябре 2013 года, а на ПК релиз состоялся через полтора года, в апреле 2015 года. Аналогично было с Red Dead Redemption 2, её релиз на консолях состоялся в октябре 2018 года, а на ПК — в ноябре 2019 года. Это можно объяснить тем, что оптимизация игры такого масштаба на ПК занимает больше времени, отсюда и увеличенные сроки релиза. Инсайдер Detective Seeds утверждает, что запуск GTA 6 на ПК состоится всего через три месяца после запуска на консолях, в феврале 2027 года.

В своем сообщении инсайдер говорит, что после попыток связаться с более чем 90 сотрудниками Rockstar и получения ответа только от троих, студия планирует выпустить версию для ПК в феврале 2027 года. Пользователи скептически относятся к этому утверждению, но инсайдер считает, что всплеск продаж на консолях в период Рождества будет достаточным основанием для сокращения разрыва в релизе. Он добавляет, что компания Take-Two, а также Rockstar, хотят выпустить версию для ПК до конца финансового года, то есть до марта 2027 года.

Помимо необходимости в дополнительной оптимизации, одной из главных причин, по которой Take-Two разделяет запуски на ПК и консолях, является стремление извлечь максимальную выгоду из продаж на консолях, рассчитывая, что некоторые из этих игроков также приобретут игру на ПК через год или два, получив таким образом дополнительный доход. Поэтому удивительно, что разрыв между релизами сократился всего до трех месяцев. Возможно, из-за двух уже произошедших задержек у Rockstar было достаточно времени для оптимизации игры для ПК. Кроме того, разработчики, похоже, уверены, что больше задержек не будет.

Если это окажется правдой, то фанаты GTA получат игру 19 ноября, а GTA 6 для ПК выйдет всего через два месяца, предположительно с улучшенной графикой и другими бонусами.