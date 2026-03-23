Несмотря на высокую частоту, процессор проигрывает чипам Core i9-14900K и даже Core i7-14700K

Процессор Intel Core 9 273PQE из линейки Bartlett Lake-S для встраиваемых систем, появился в общедоступной базе данных PassMark. В результатах теста CPU Mark указано 45427 баллов, а в однопоточном режиме — 4655 баллов. Собственные характеристики Intel подтверждают наличие у этой модели 12 высокопроизводительных ядер, 24 потоков, 36 МБ кэш-памяти и тактовой частоты 5,9 ГГц при базовой мощности 125 Вт.

Результат PassMark показывает, что процессор примерно на 22% отстает от Core i9-14900K в многопоточном режиме, исходя из текущего результата PassMark в 58410 баллов для 24-ядерного флагмана Intel. Если сравнивать с Core i7-14700K, который в настоящее время набирает 52056 баллов, разрыв составляет около 13%. Производительность в однопоточном режиме у Bartlett Lake: показатель 273PQE немного ниже, чем у Core i9-14900K (4693), и примерно на 4% выше, чем у Core i7-14700K (4458).

Источник: PassMark

Процессоры Bartlett Lake относительно близки к процессорам Raptor Lake Refresh в синтетическом тесте ЦП, используя только P-ядра. В то же время, результат также показывает предел возможностей этой архитектуры в многопоточных задачах. Стоит отметить, что PassMark является лишь одним из бенчмарков, поэтому полученные результаты не следует рассматривать как полную картину производительности в играх или приложениях.

Текущий список PassMark основан на трех тестах, и все они, по-видимому, были выполнены на материнской плате ASRock IMB-X1714. Это промышленная платформа Mini-ITX, созданная для встраиваемых систем, а не потребительская модель, поэтому предварительные результаты следует рассматривать как данные, специфичные конкретно для данной платформы, а не как полноценный обзор производительности LGA1700.