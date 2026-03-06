Сайт Конференция
goldas
Nvidia готовит обновленную видеокарту RTX 5050 с 9 ГБ памяти GDDR7
Радость экономных пользователей, однако, будет омрачена урезанной до 96 бит шиной памяти

Согласно имеющейся информации NVIDIA планирует использовать 3-гигабайтные модули памяти в настольных видеокартах серии GeForce RTX 50 и это – не новая линейка для рабочих станций, а обновление самой бюджетной модели в линейке в лице GeForce RTX 5050.

Обновлённая карта, как утверждается, будет оснащена 9 ГБ памяти, используя три 3-гигабайтных модуля, что потребует иной конфигурации памяти, чем у текущей модификации. Инсайдер утверждает, что NVIDIA будет использовать 96-битную шину памяти с тремя модулями и сниженной пропускной способностью.

Интересно, что текущий вариант RTX 5050 использует память GDDR6 – единственное в серии RTX 50 решение со скоростью 20 Гбит/с. Переход на память стандарта GDDR7 действительно сделает шину памяти RTX 5050 уже, но пропускная способность будет выше, если Nvidia сохранит 28-гигабитные модули.

Источник: Videocardz

Источник утечки добавляет, что это не единственное изменение в серии GeForce RTX 50. Сообщается также, что NVIDIA планирует обновление для модели GeForce RTX 5060 с использованием графического процессора GB205, который в настоящее время используется в GeForce RTX 5070. Это означает, что партнерам придется использовать печатную плату, разработанную для другого графического процессора, и, как сообщается, 8-контактный разъем питания, который используется в моделях GeForce RTX 5060.

По сути, это означает, что графический процессор GB205 будет урезан по количеству ядер CUDA и получит вместо 192-битной шины 128-битную. Следует отметить, что нестандартные варианты графических процессоров часто ограничены определенными рынками, поэтому не стоит ожидать глобального релиза.

Инсайдер также утверждает, что это означает отмену выпуска GeForce RTX 5060 12 ГБ, которая фигурировала в слухах и некоторых документах в прошлом году.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 50 #rtx 5060 #rtx 5050 #rtx 5050 9gb #rtx 5050 9 гб
Источник: videocardz.com
Написать комментарий (0)
