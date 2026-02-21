Пользователь новейшего iPhone Air столкнулся с необычной ситуацией — смартфон полностью отключил ему доступ к сети 5G (предположительно из-за неисправного модема Apple), сообщает владелец устройства на форуме Reddit.

Новейший iPhone Air оснащён фирменным модемом Apple C1X 5G, в то время как остальная линейка iPhone 17 использует решения сторонних производителей. Оказалось, что новый модем может иметь проблемы с надёжностью.

Источник: reddit.com / itstheskylionВ предыдущих поколениях iPhone Apple использовала модемы 5G от Qualcomm, которые не только быстрые, но и проверенные. iPhone 16e стал первым айфоном с фирменным модемом Apple C1. В iPhone Air используется улучшенная версия модема C1X.

Прошло около пяти месяцев с момента запуска последних моделей iPhone. Однако в сети появилось первое сообщение о проблеме с iPhone Air. Однажды утром, проверяя устройство, владелец устройства обнаружил, что его телефон не имеет покрытия сотовой сети.

Он зашёл в сетевые настройки, и телефон отобразил опцию диагностики. Программное обеспечение iOS 26 проверило работу устройства, и проблема оказалась аппаратной. Пользователь увидел сообщение «Диагностика обнаружила проблему с аппаратной частью iPhone». Источник: reddit.com / itstheskylionСистема не указала явно, что модем Apple C1X работает некорректно. Учитывая, что iPhone Air не смог подключиться к сотовой сети, неисправным компонентом является модем Apple C1X. Wi-Fi сеть основана на другом чипе Apple N1.

Пользователь Reddit под ником itstheskylion отметил, что телефон с самого начала хранился в чехле. Устройство не имеет каких-либо физических повреждений, которые могли бы повлиять на его работу. К счастью, владелец последней модели смог решить проблему. Диагностическое программное обеспечение позволило ему перейти к следующим шагам, включая обращение в сервисный центр Apple.

iPhone Air — относительно новое устройство, появившееся на рынке около пяти месяцев назад. Это означает, что у владельца устройства не возникнет проблем с возвратом по гарантии. На каждое новое устройство Apple распространяется годичная гарантия производителя. В течение этого времени потребители имеют право на бесплатную замену или ремонт, при условии, что проблема вызвана скрытым дефектом, а не действиями пользователя.

Этот случай интересен, потому что модемы обычно являются самыми надежными компонентами в смартфонах. Нередко с этими компонентами возникают проблемы, приводящие к недоступности сетей 5G или LTE.