Оба производителя представят свою продукцию на мероприятии ISSCC 2026 с 15 по 19 февраля

Южнокорейские компании SK hynix и Samsung готовятся продемонстрировать свою память стандарта LPDDR6 на Международной конференции ISSCC 2026 с 15 по 19 февраля. Для SK hynix и Samsung это включает в себя обновление их энергоэффективной памяти DDR, но уже 6-го поколения.

Модули LPDDR6 от SK hynix будут выпускаться емкостью 16 Гбит/с и обеспечивать скорость передачи данных на контакт 14,4 Гбит/с, построенные на техпроцессе 1c (1γ), который является 6-м поколением 10-нм DRAM компании. SK hynix использует новые модули на самых высоких скоростях LPDDR6 по стандарту JEDEC, это означает, что компания приближается к пределу возможностей новой технологии, и разогнанные версии LPDDR6X могут появиться в ближайшее время.

Samsung в свою очередь, улучшила память LPDDR6 с момента первоначальной презентации на CES 2026. Теперь компания представит свои 16-гигабитные модули LPDDR6, работающие на скорости 12,8 Гбит/с, что является значительным улучшением по сравнению с модулями на 10,7 Гбит/с, представленными несколько недель назад. Сообщается, что Samsung производит память LPDDR6 по 12-нм техпроцессу, который немного больше, чем 10-нм техпроцесс SK hynix, но эти модули также обеспечивают значительные преимущества. Компания заявляет о 21% повышении энергоэффективности по сравнению с LPDDR5X.

Что касается энергоэффективности, то LPDDR6 поддерживает динамическое масштабирование напряжения и частоты по трем линиям напряжения по сравнению с двумя в LPDDR5, а также режимы эффективности, которые могут удвоить плотность размещения устройств при одновременном снижении энергопотребления ввода-вывода.