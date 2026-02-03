Известный инсайдер разместил в сети изображение грядущего Xiaomi 17 Ultra для глобального рынка

Смартфон Xiaomi 17 Ultra уже официально представлен и доступен для покупки на территории Китая. Выпущенный в конце декабря, Xiaomi 17 Ultra стал следующим смартфоном компании на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 после Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max и Redmi K90 Pro Max.

Источник: Abhishek Yadav

Разница во времени между китайскими моделями не должна повлиять на глобальную доступность Xiaomi 17 Ultra. Судя по всему, кто-то уже смог получить в свое распоряжение глобальный экземпляр смартфона. На изображении, опубликованном в сети X* (запрещена на территории России) пользователем Abhishek Yadav, видна только верхняя половина устройства. Тем не менее на фото можно увидеть номер модели 2512BPNDAG, который ранее связывали в утечках с Xiaomi 17 Ultra.

Не стоит удивляться, что глобальная модель заметно отличается от версии, продаваемой Xiaomi в Китае, включая фирменную символику Leica. Смартфон Xiaomi 17 Ultra должен появиться в еврозоне по цене 1499 евро (примерно 1769 долларов США) в конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. В настоящее время сообщается, что устройство поступит на глобальный рынок примерно в то же время, когда Samsung выпустит свой флагман Galaxy S26 Ultra.