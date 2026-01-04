goldas
MSI готовит анонс видеокарты RTX 5090 Lightning Z с двумя разъемами 12V-2x6 и 40 фазами питания
Видеокарта заняла первое место в рейтинге 3DMark Time Spy с результатом 53207 баллов

Вчера в 3DMark Time Spy появилась запись о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5090, предоставленной MSI, набравшей 53207 баллов, что ставит её на первое место в рейтинге. Результат был отправлен 2 января 2026 года пользователем под ником "Dr.Antoine". Теперь на HWBOT появились новые результаты, так что, похоже, эмбарго снято. Фотографии были предоставлены оверклокерами "OC_windforce" и "Lucky_N00b".

В списке указана система на базе процессора Intel Core i9-14900KF и материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex. 3DMark также сообщает о частоте графического процессора в 3457 МГц, объеме видеопамяти 32640 МБ и частоте памяти 18000 МГц.

Известно лишь, что заявленная температура составила 6°C, что говорит о значительном разгоне карты и использовании экстремальных методов охлаждения, таких как жидкий азот.

На плате используется двойной разъем питания 12V-2x6, что делает её первой подобной моделью на рынке. Ранее такая компоновка разъемов была доступна только на GALAX RTX 5090D HOF, а затем и на RTX 5090D V2. Ближе всего к аналогичному подходу подошла модель ASUS ROG MATRIX 5090, которая сочетает 12V-2b6 с разъемом GC-HPWR.

Новые снимки печатной платы также демонстрируют 40-фазную систему питания, 32 ГБ памяти и название "MSI RTX 5090 32G LIGHTNING Z OCER". Более подробная информация должна появиться в ближайшее время от MSI, поскольку ожидается её скорый официальный анонс.

#видеокарты #msi #видеокарты нового поколения #rtx 5090 #3dmark #12v-2x6 #видеокарты msi #rtx 5090 lightning z
Источник: videocardz.com
