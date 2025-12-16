Сайт Конференция
goldas
Компания Huawei показала смартфоны Nova 15
Huawei поделилась изображениями в высоком разрешении трех смартфонов линейки Nova 15 в нескольких цветовых решениях

Компания Huawei официально подтвердила, что смартфоны серии Nova 15 будет представлена в Китае 22 декабря. Китайский технологический гигант опубликовал изображения трех смартфонов, каждый из которых доступен в четырех цветах. Топовая модель, Huawei Nova 15 Ultra, имеет тонкий металлический корпус с матовой отделкой в белом и черном вариантах, в то время как синие и зеленые модели имеют глянцевую отделку.

Последние два варианта также могут похвастаться текстурированной задней панелью, что должно улучшить удержание устройств в руках. Однако, пожалуй, самой примечательной особенностью является большой модуль камеры, вероятно, навеянный Apple iPhone 17 Pro, однако, Huawei разместила три камеры по кругу, слегка выступающим из корпуса.

Второе кольцо содержит не только светодиодную вспышку, но и два дополнительных датчика, функция которых пока неизвестна. Nova 15 Ultra поставляется с 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ памяти. Смартфон получил плоский дисплей с вырезом в форме таблетки с двумя селфи-камерами, которые, возможно, предназначены для 3D-распознавания лиц.

Huawei Nova 15 Pro тоже оснащен тремя задними объективами и двумя селфи-камерами. Как и базовая модель, Huawei Nova 15 Pro доступен в белом, черном, фиолетовом или зеленом цветах, а также с объемом памяти 256 ГБ или 512 ГБ.

Самая доступная модель Huawei Nova 15 не имеет второй селфи-камеры и увеличенного заднего модуля и, по всей видимости, имеет только две задние камеры. Более подробная информация о характеристиках серии Huawei Nova 15 в настоящее время недоступна.

#смартфоны #huawei #смартфоны huawei #huawei nova #huawei nova 15 #huawei nova 15 pro #huawei nova 15 ultra
Источник: notebookcheck.net
