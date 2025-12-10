Память Asgard Valkyrie на 256 ГБ стала на 500 юаней дороже карты Nvidia GeForce RTX 5090D V2

Китайский бренд оперативной памяти Asgard выпустил в продажу два комплекта DDR5 большой емкости, которые стоят дороже, чем топовые игровые графические карты. На JD появились новые комплекты Thor на 192 ГБ и Valkyrie на 256 ГБ, вторая из которых в настоящее время продается по цене 16999 юаней. Для сравнения, официальная стоимость видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090D V2, продаваемой только в Китае, составляет 16499 юаней, так что этот комплект памяти на 500 юаней дороже, чем аналогичная видеокарта.

Комплект Thor предлагает 192 ГБ памяти с четырьмя модулями по 48 ГБ, а комплект Valkyrie - 256 ГБ с четырьмя по 64 ГБ. Оба комплекта работают на скорости 6000 МБИТ/с и используют микросхемы SK Hynix. Комплект Thor имеет тайминги CL28-36-36-72, в то время как комплект Valkyrie с таймингами CL32-45-45-90 ориентирован на пользователей, которым нужна максимальная пропускная способность.

На JD комплект Thor объемом 192 ГБ продается по цене 8599 юаней, что составляет примерно 1200 долларов по текущему обменному курсу. Изначально комплект Valkyrie объемом 256 ГБ продавался по цене 14599 юаней, или около 2060 долларов, но Asgard уже повысил цену до 16999 юаней, или около 2400 долларов.

Всего несколько месяцев назад комплекты DDR5 емкостью 192 ГБ и 256 ГБ можно было купить менее чем за 1000 долларов. Нынешний бум ИИ и продолжающийся дефицит DRAM изменили ситуацию, позволив производителям памяти поднять цены как на потребительскую, так и на серверную продукцию.