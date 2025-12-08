Сайт Конференция
goldas
AOOSTAR представила в Китае мини-ПК NEX395 на базе Ryzen AI MAX+ 395 за 2800 долларов
Новинка пока доступна в Поднебесной, но выход на глобальный рынок также запланирован

Компания AOOSTAR выпустила в Китае мини-ПК NEX395, построенный на базе топового процессора AMD Ryzen AI Max+ 395 Strix Halo. Система поставляется в обновлённом корпусе после того, как компания подтвердила, что розничный дизайн будет отличаться от модели, впервые представленной в июле.

Главной особенностью компьютера является память. NEX395 оснащён 128 ГБ памяти LPDDR5X со скоростью 8533 МТ/с и 256-битным интерфейсом. Эта скорость соответствует самой быстрой конфигурации памяти, используемой в настоящее время в системах на базе Strix Halo, и ставит мини-ПК в один ряд с новейшими рабочими станциями, например, HP Ryzen AI Max. AOOSTAR продвигает устройство, как способ хранения больших объёмов AI-моделей в памяти и питания графического процессора Radeon 8060S без узких мест в пропускной способности.

Системы охлаждения и питания также были модернизированы. В маркетинговых материалах описывается система охлаждения Glacier VC с пластиной IVC и производительностью 140 Вт. AOOSTAR продемонстрировала результаты 3DMark при мощности 120 Вт. Общий результат составил около 11 550 баллов, для видеокарты — 11 639 баллов, для центрального процессора — 11 073 балла, что соответствует ожиданиям от интегрированной графики Radeon 8060S.

Мини-ПК NEX395 предлагает три слота PCIe 4.0 M.2, два порта USB4, два порта 2,5 GbE, несколько портов USB Type-A, а также выходы DisplayPort и HDMI. Стартовая конфигурация включает процессор Ryzen Al Max+ 395, 128 ГБ памяти и твердотельный накопитель объемом 2 ТБ по цене 19 999 юаней (около 2800 долларов). Глобальный выход также запланирован, но конкретная дата пока остается неизвестной.

#amd #китай #мини-пк #aoostar #ryzen ai max+ 395 #china #aoostar nex395 #ryzen ai max 395+
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

Зю
12:14
Набиуллина с Силуановым уже доказали, что справятся с чем угодно и превратят все минусы в плюсы. Так что хохлам предлагаю получить 300р за статью на оверах, навернуть стопарь горилки и расслабиться
России в 2026 году грозит дефляция
Женя Петров
12:08
на фоне современных игр уже не такой уж и плохой частью кажется да кстати системные требования увидел плакать захотелось а ведь графика не очень сильно щас лучше стало
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
Любое Имя
11:44
Мир уже вовсю осваивает 2 нм, а мы с гордостью анонсируем запуск 65-нм линии на «Микроне». И знаете что? Серьезно,пару фабрик эти 0.2 ннм владеют .На планаре уже создали оборудование на 90 ннм .И буде...
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
K0nst4nt1n
11:18
О, что-то знакомое. Во время застоя интела и отсутствия реальной конкуренции со стороны АМД у синих тоже было "5% за поколение". Теперь такое у красных. Ну не за поколение, а при выходе нового самого ...
AMD Ryzen 7 9850X3D на 5% быстрее, чем Ryzen 7 9800X3D в тесте PassMark
Иван Иванов
11:07
Спасибо, посмеялся
Появилась первая фотография загадочного китайского корабля-гибрида необычной конструкции
dimkahon
10:57
Ура, товарищи!
AMD Ryzen 7 9850X3D на 5% быстрее, чем Ryzen 7 9800X3D в тесте PassMark
Roditch
10:49
Почему бы Tiny11 25H2 или Tiny11 25H2 Core не поставить? Сборки не от официалов, но и далеко не "васяновские".
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
wooopggabg
10:48
Скорострельность вроде никогда и не была проблемой калаша. Вот кучность, дальность эффективной стрельбы. > 10 000 выстрелов без видимого износа > порядка 50 000 выстрелов при сохранении работоспособ...
Тульский изобретатель ускорил работу автомата Калашникова
typym6ek
10:44
Жесть конечно...
Цены на модули DDR4 и DDR5 выросли в несколько раз из-за спроса на ИИ
Мегавольт
10:36
Фильм для детей. Сценарий кавно.
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
