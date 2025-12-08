Новинка пока доступна в Поднебесной, но выход на глобальный рынок также запланирован

Компания AOOSTAR выпустила в Китае мини-ПК NEX395, построенный на базе топового процессора AMD Ryzen AI Max+ 395 Strix Halo. Система поставляется в обновлённом корпусе после того, как компания подтвердила, что розничный дизайн будет отличаться от модели, впервые представленной в июле.

Главной особенностью компьютера является память. NEX395 оснащён 128 ГБ памяти LPDDR5X со скоростью 8533 МТ/с и 256-битным интерфейсом. Эта скорость соответствует самой быстрой конфигурации памяти, используемой в настоящее время в системах на базе Strix Halo, и ставит мини-ПК в один ряд с новейшими рабочими станциями, например, HP Ryzen AI Max. AOOSTAR продвигает устройство, как способ хранения больших объёмов AI-моделей в памяти и питания графического процессора Radeon 8060S без узких мест в пропускной способности.

Системы охлаждения и питания также были модернизированы. В маркетинговых материалах описывается система охлаждения Glacier VC с пластиной IVC и производительностью 140 Вт. AOOSTAR продемонстрировала результаты 3DMark при мощности 120 Вт. Общий результат составил около 11 550 баллов, для видеокарты — 11 639 баллов, для центрального процессора — 11 073 балла, что соответствует ожиданиям от интегрированной графики Radeon 8060S.

Мини-ПК NEX395 предлагает три слота PCIe 4.0 M.2, два порта USB4, два порта 2,5 GbE, несколько портов USB Type-A, а также выходы DisplayPort и HDMI. Стартовая конфигурация включает процессор Ryzen Al Max+ 395, 128 ГБ памяти и твердотельный накопитель объемом 2 ТБ по цене 19 999 юаней (около 2800 долларов). Глобальный выход также запланирован, но конкретная дата пока остается неизвестной.