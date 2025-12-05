Новинка засветилась в сети с аналогичным Ryzen AI 5 330 Kraken Point количеством ядер, но более мощной графикой

В новой записи CrossMark был обнаружен гибридный процессор Ryzen AI 5 430, что делает его третьим чипом Gorgon Point, замеченным в базе данных Bapco после Ryzen AI 7 450 и Ryzen AI 9 465. Эти записи подтверждают, что AMD сохранит название Ryzen 400 и, что Gorgon Point станет обновлённой версией Strix и Kraken Point. Центральный процессор, графический процессор и блоки нейронной сети (NPU) остаются на тех же архитектурах, что и у текущей серии Ryzen AI 300.

В описании Ryzen AI 5 430 указывается платформа для ноутбуков с 4 ядрами и 8 потоками, 64 ГБ двухканальной памяти и Windows 11. Это соответствует количеству ядер Ryzen AI 5 330 Kraken Point. Однако графическая составляющая отличается. Вместо Radeon 820M новый APU оснащён графикой Radeon 840M, что удваивает количество вычислительных блоков RDNA 3.5 с 2 до 4. Тактовые частоты в результатах CrossMark не отображаются.

Выше стоит Ryzen AI 7 450 с 8 ядрами и 16 потоками. Ожидается, что эта модель будет использовать смешанную конфигурацию из 3 ядер Zen 5 и 5 ядер Zen 5c от Kraken Point, а также графику Radeon 860M с 4 вычислительными блоками RDNA 3.5. Ryzen AI 9 465 заявлен с 10 ядрами и 20 потоками и графикой Radeon 880M. Вместе с более ранней утечкой информации о Ryzen AI 9 HX 470, это указывает на линейку, которая использует существующие кристаллы Strix и Kraken с небольшими изменениями.

Утечки Bapco совпадают с информацией, полученной партнёрами AMD несколько месяцев назад. Ожидается, что первые ноутбуки на базе Ryzen 400 появятся в первом квартале 2026 года, и AMD почти наверняка официально представит серию на выставке CES 2026. Желающим получить мобильные процессоры на базе архитектуры Zen 6, придётся подождать дольше, но Gorgon Point, по крайней мере, предлагает небольшой шаг вперёд в области графики в нижнем ценовом диапазоне благодаря чипу Ryzen AI 5 430 и обновлённому iGPU Radeon 840M.