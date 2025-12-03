Выпуск аналогичной версии драйверов для ОС Windows только ожидается

Ожидаемое официальное прекращение поддержки старых архитектур GeForce уже началось. В июле NVIDIA объявила, что её ветка драйверов 580 станет последней, поддерживающей серии GeForce GTX 900 (Maxwell) и GTX 10 (Pascal). NVIDIA также прекратила поддержку Volta, но в качестве дискретной видеокарты она появилась только в виде графического ускорителя TITAN, поэтому не стоит ожидать, что изменения в драйверах окажут какое-либо существенное влияние.

Интересно, что первый драйвер серии 590 предназначен для Linux, и его описание неточно, так как поддержка этих архитектур всё ещё указана. Однако пользователи на форумах NVIDIA уже подтвердили, что он не поддерживает видеокарты серии GTX 10.

Бета-драйвер 590.44.01 не поддерживает GTX 1050 Ti:

Официально NVIDIA заявила, что октябрь станет последним периодом получения обновлений Game Ready для видеокарт серии GTX 10/900, но эта поддержка была продлена до конца ноября, когда был выпущен драйвер 581.80. Теперь можно считать его финальным драйвером для Windows с поддержкой этих архитектур. NVIDIA ещё не выпустила драйвер 590 для Windows, а версии Linux не всегда соответствуют Windows, поэтому, возможно, это ещё не финальный драйвер для ОС от Microsoft.

Пользователям, однако, следует помнить, что NVIDIA не прекратит полностью поддержку драйверов. Компания объявила, что архитектуры возрастом до 11 лет будут переходить на ежеквартальные обновления безопасности. Это означает, что пользователи просто потеряют поддержку для последних игр.