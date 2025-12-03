Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
В драйверах NVIDIA 590 для Linux прекращают поддержку видеокарт GeForce GTX 900 и GTX 10
Выпуск аналогичной версии драйверов для ОС Windows только ожидается

Ожидаемое официальное прекращение поддержки старых архитектур GeForce уже началось. В июле NVIDIA объявила, что её ветка драйверов 580 станет последней, поддерживающей серии GeForce GTX 900 (Maxwell) и GTX 10 (Pascal). NVIDIA также прекратила поддержку Volta, но в качестве дискретной видеокарты она появилась только в виде графического ускорителя TITAN, поэтому не стоит ожидать, что изменения в драйверах окажут какое-либо существенное влияние.

Интересно, что первый драйвер серии 590 предназначен для Linux, и его описание неточно, так как поддержка этих архитектур всё ещё указана. Однако пользователи на форумах NVIDIA уже подтвердили, что он не поддерживает видеокарты серии GTX 10.

Бета-драйвер 590.44.01 не поддерживает GTX 1050 Ti:

Официально NVIDIA заявила, что октябрь станет последним периодом получения обновлений Game Ready для видеокарт серии GTX 10/900, но эта поддержка была продлена до конца ноября, когда был выпущен драйвер 581.80. Теперь можно считать его финальным драйвером для Windows с поддержкой этих архитектур. NVIDIA ещё не выпустила драйвер 590 для Windows, а версии Linux не всегда соответствуют Windows, поэтому, возможно, это ещё не финальный драйвер для ОС от Microsoft.

Пользователям, однако, следует помнить, что NVIDIA не прекратит полностью поддержку драйверов. Компания объявила, что архитектуры возрастом до 11 лет будут переходить на ежеквартальные обновления безопасности. Это означает, что пользователи просто потеряют поддержку для последних игр.

#nvidia #windows #linux #обновление #драйверы #драйверы для видеокарт #обновление драйверов #geforce gtx 900 #geforce game ready 590 #geforcr gtx 10
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
+
Впервые в истории МКС все стыковочные узлы станции заняты космическими кораблями
1
В MWM предположили, что в России началось производство первой партии истребителей Су-35 для Ирана
+
Bloomberg: Индия вернулась к закупкам российской нефти после получения новой скидки
+
NVIDIA выпустила первый драйвер серии 590 без поддержки видеокарт Maxwell, Pascal и Volta
+
При разработке Windows 11 ветеран Microsoft предложил использовать стратегию времён Windows XP
8
Portronics выпустила аккумуляторные батареи Lithius Cell форматов AA и AAA с разъемом USB Type-C
+
Samsung завершила разработку чипов стандарта HBM4
+
Бельгия выдвинула условия ЕС по использованию замороженных российских активов
+
The Financial Times: В НАТО рассматривают возможность упреждающего удара по России
4
Опубликован список наиболее популярных видеокарт и востребованных компонентов игровых ПК в Steam
4
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
6
Военный эксперт Коц: новый немецкий танк Leopard 2A8 оказался дороже истребителя Су-35
+
Российские дроны «Герань» оснастили ракетами класса «воздух-воздух»
+
В Перу нашли затерянный «город в облаках» — 100 древних построек цивилизации Чачапойя
1
4000-летний кувшин с остатками поминальной трапезы озадачил археологов
+
WSJ: Судан предложил России разместить военную базу у Красного моря в обмен на истребители
+
Недвоичные комплекты ОЗУ продаются ощутимо дешевле стандартных наборов
+
Подросток из США создал выдерживающую огромный вес фигуру оригами и заинтересовал инженеров
+
Плата за свет может вырасти по всей России из-за долгов Северного Кавказа
8

Популярные статьи

Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
18
Краткий обзор трилогии «Dead Space» со взглядом из 2025 года
3
3I/ATLAS — как NASA вычисляет траекторию и возможны ли манипуляции
8
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
6
«Медленные лошади» 5 сезон — все еще держит марку (краткий обзор сериала)
+
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+

Сейчас обсуждают

Илья Булавский
00:00
Ryzen 5 3600 решала!
Tom's Hardware назвали топ-5 бюджетных процессоров для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
beastly77
22:54
весь этот трёп есть ничто иное, как подготовка к антиконституционному цифровому рублю
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
ark-bak
22:35
Цена. Об этом недостатке речь?
ASUS отзывает свои премиальные видеокарты RTX 5090 ROG MATRIX из-за некоего технического недостатка
Ключи к очку Бернигана
22:21
Этот уродец сбежал с клизмирования.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
deema35
22:08
"Эта новость стала серьёзным ударом для геймеров и энтузиастов. Crucial был синонимом доступной, надёжной оперативной памяти и SSD. Теперь рынок лишается одного из ключевых игроков, что может привести...
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
Imeron
21:43
Ну да. А,ты как думал? Это "можно" для того кому надо "можно". Если у тебя условный "Мерседес" сломался - у тебя кривые руки, а если условная "БМВ" - ну это Большое Мусорное Ведро, тут надо чувствова...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
deema35
21:36
Пока они только думали о том как поднять цены, наши магазины тренировались в поднятии цен.
AMD повысит цены на видеокарты Radeon на 20 долларов за 8 ГБ и на 40 долларов за 16 ГБ
Евгений Грачев
21:31
3080 по пол миллиона стоила и где потом цены были как 40 вая серия вышла?
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
deema35
21:22
А по моему понятно почему у АвтоВАЗа такие высокие цены. АвтоВАЗ выпускает в разы меньше автомобилей чем Европейские и уж тем более чем Китайские автопроизводители. А в цене присутствуют например затр...
Седан Geely Emgrand снят с продажи в России — модель уступила место «клону» в лице Belgee S50
vl
21:17
Я лично в сторону дипкуловских блоков питания особо и не смотрю, нынешний блок от Corsair и предыдущий тоже ( причину замены уже и не помню, но лет 10 отпахал точно )
Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter