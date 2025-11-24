Изготавливаться память будет на мощностях компании CXMT

Компания ChangXin Memory Technologies (CXMT) представила свои первые модули памяти стандартов DDR5 и LPDDR5X на выставке IC CHINA 2025, ознаменовав новый шаг в развитии китайского производства памяти. Компания ориентирована на серверы, настольные компьютеры, ноутбуки и встраиваемые устройства, предлагая полный спектр продуктов и одновременно снижает зависимость своего рынка от зарубежных поставщиков памяти.

Новые чипы DDR5 выпускаются в вариантах на 16 Гбит и 24 Гбит и достигают скорости до 8000 МТ/с, что превышает текущий показатель в 6400 МТ/с, определяющий основной сегмент высококлассных модулей для серверов и ПК. Компания CXMT выпускает модули в большинстве основных форматов: RDIMM, MRDIMM, TFF MRDIMM для центров обработки данных и корпоративных серверов, UDIMM для настольных компьютеров, SODIMM для ноутбуков, а также CUDIMM и CSODIMM для рабочих станций и мощных ПК. Модули CUDIMM и CSODIMM соответствуют стандарту JEDEC 2024 и включают в себя чип CKD для поддержания целостности сигнала на более высоких частотах.

Что касается мобильных устройств, то CXMT представила свои чипы LPDDR5X, достигающие скорости до 10 667 МТ/с. Они доступны с плотностью 12 Гбит и 16 Гбит и позволяют создавать комплекты ёмкостью 12 ГБ, 16 ГБ, 24 ГБ и 32 ГБ для тонких ноутбуков, встраиваемых систем и компактных устройств.