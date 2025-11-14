Документы Intel подтверждают поддержку AVX10 в процессорах Nova Lake следующего поколения

В последнем справочнике Intel по программированию расширений набора инструкций версии 060 за ноябрь 2025 года подтверждается, что инструкции AVX10.1, AVX10.2 и APX привязаны к будущим процессорам, включая Nova Lake. Это соответствует недавнему обновлению oneDNN, в котором Intel добавила раннюю поддержку 512-битного AVX10.2 для будущих процессоров Intel Core.

В новом документе ISA AVX10.1 и AVX10.2 теперь указаны в обновлённых таблицах внедрения функций для будущих чипов Intel, включая клиентские компоненты. Это первый официальный сигнал от Intel о том, что поддержка широкополосных векторов вернётся в потребительские процессоры после её удаления в Alder Lake.

AVX10.2 обеспечивает 128-ми, 256-ти и полноценные 512-битные вычисления в рамках одной модели, устраняя проблему несоответствия гибридных ядер, которая вынудила Intel отключить AVX-512 в массовых процессорах. Этот подход разработан для обеспечения единого поведения инструкций как для производительных ядер, так и для эффективных ядер.

InstLatX64 сообщает, что линейка Nova Lake поддерживает AVX10 и APX в последнем общедоступном справочнике ISA, а также отмечает маршруты инструкций FP8 для Nova Lake и Diamond Rapids. Bionic-Squash добавляет, что мобильные процессоры Nova Lake также будут поддерживать инструкции AVX10.

Эта информация последовала за недавним решением AMD предоставить полную 512-битную поддержку AVX-512 в настольных процессорах Zen 5, что усиливает давление на Intel с целью восстановления поддержки широкополосных векторов в её следующей клиентской архитектуре.