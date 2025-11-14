Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Процессоры Intel Nova Lake получат поддержку AVX10
Документы Intel подтверждают поддержку AVX10 в процессорах Nova Lake следующего поколения

В последнем справочнике Intel по программированию расширений набора инструкций версии 060 за ноябрь 2025 года подтверждается, что инструкции AVX10.1, AVX10.2 и APX привязаны к будущим процессорам, включая Nova Lake. Это соответствует недавнему обновлению oneDNN, в котором Intel добавила раннюю поддержку 512-битного AVX10.2 для будущих процессоров Intel Core.

В новом документе ISA AVX10.1 и AVX10.2 теперь указаны в обновлённых таблицах внедрения функций для будущих чипов Intel, включая клиентские компоненты. Это первый официальный сигнал от Intel о том, что поддержка широкополосных векторов вернётся в потребительские процессоры после её удаления в Alder Lake.

AVX10.2 обеспечивает 128-ми, 256-ти и полноценные 512-битные вычисления в рамках одной модели, устраняя проблему несоответствия гибридных ядер, которая вынудила Intel отключить AVX-512 в массовых процессорах. Этот подход разработан для обеспечения единого поведения инструкций как для производительных ядер, так и для эффективных ядер.

InstLatX64 сообщает, что линейка Nova Lake поддерживает AVX10 и APX в последнем общедоступном справочнике ISA, а также отмечает маршруты инструкций FP8 для Nova Lake и Diamond Rapids. Bionic-Squash добавляет, что мобильные процессоры Nova Lake также будут поддерживать инструкции AVX10.

Эта информация последовала за недавним решением AMD предоставить полную 512-битную поддержку AVX-512 в настольных процессорах Zen 5, что усиливает давление на Intel с целью восстановления поддержки широкополосных векторов в её следующей клиентской архитектуре.

#intel #процессоры #процессоры intel #nova lake #процессоры нового поколения #avx-512 #intel nova lake #avx10 #avx инструкции
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ОАК опубликовала кадры с истребителем пятого поколения Су-57 с открытым основным отсеком вооружения
+
Субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 обогнал Snapdragon 8 Gen 3 в тесте Geekbench
4
В мексиканских джунглях археологи обнаружили космограмму майя возрастом 3000 лет
+
Археологи предположили новое назначение древней системы из 5200 лунок в Перу
+
Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
6
Межзвёздная комета 3I/Atlas во время пролёта мимо Солнца могла развалиться на части
+
На Земле началась очень сильная магнитная буря планетарного масштаба
+
Российские полярники установили знак «Южный полярный круг» в Антарктиде
1
В PRO Hi-Tech протестировали игровой монитор MSI MAG 321UPX с панелью QD-OLED от компании Samsung
+
Индийская компания поставила ВС Индии более 500 напечатанных на 3D-принтере бункеров
+
AMD заявляет о более чем 70% приросте производительности и эффективности Zen 6 процессоров Venice
2
Китай впервые показал малозаметный БПЛА GJ-11 в полёте
+
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
2
Плеяды оказались в 20 раз больше предыдущих оценок: астрономы обнаружили тысячи неизвестных звезд
+
Китай совершил исторический запуск первого в мире ториевого реактора
+
Старые платформы AMD Bulldozer и Piledriver получат новые открытые прошивки в 2025 году
3
AMD официально представила бюджетный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D
4
Microsoft выпускает внеочередной патч для исключения проблем с получением обновлений для Windows 10
+
Появились первые обзоры нового 6-ядерного 3D V-Cache процессора AMD Ryzen 5 7500X3D
+
AMD запланировала процессоры Medusa на архитектуре Zen 6 на 2027 год
+

Популярные статьи

Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
46
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
8
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
55
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
5
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
2
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
6
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
1
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
12

Сейчас обсуждают

Andrey Kovalchuk
08:15
Уряяя, ждём очередных а**ительных историй о том, как встройка "стала быстрее" 3090
Генерация кадров Intel XeSS-FG заработает на интегрированной графике Meteor Lake
Voldemaar
08:13
Лара Крофт расхищает Гулаг
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
Ключи к очку Бернигана
08:10
Они с тобой в палате кремлеботы ??? другие слова есть ?? и причем тут Кремль вообще?? приходи к нам на клизмирование,у нас даже таких уродцев лечат
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Водитель автобуса Мадуро
08:01
Это кремлеботы минусуют, у них целая ботоферма на все случае жизни. За секунду -24 твоему комменту сделали
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Ключи к очку Бернигана
07:58
Вот кто довел Бернигана до такого.Его подруга бывшая.Смотри как он в мыло за окном вглядывается и душа ликует.А рядом его клешня после расставания -на лицо ожирение ,диабет и прочее.Тяжело ему без рез...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
07:51
12100 рвет как тузик грелку 7800x3d ,эта фраза Вульвыча в веках будет.Там не просто наркоман,там деградация личности.Ну правильно,поживешь с резинбабцой(не дай Бог),как он-не так деградируешь.Плюс еще...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Евгений Блинов
07:47
Маркировка "написано нейросетью" должна быть обязательна!
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Рвем очко Бернигану
07:45
Один доктор,по фамилии Ме..ле, предложил бы тут радикальное средство -Циклон Б,но к сожалению у нас ток клизмирование ,макс перца для остроты добавляем
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Водитель автобуса Мадуро
07:06
Ну всё братцы, пакую чемоданы и в родные пинаты в Москву к Виктору Януковичу и Баширу Асаду на подселение :D
Минобороны США объявило о начале операции «Южное копьё» в Южной Америке
ZiC
07:05
Вот это у людей подгорает! Хотелось бы узнать за что так минусите? Вот просто интересно. Или это фанаты красных.
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter