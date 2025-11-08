Новинка обеспечивает максимальную пропускную способность 10,7 Гбит/с и на 21% энергоэффективнее аналогов LPDDR5X

Южнокорейская компания Samsung анонсировала новые модули LPDDR6, став одним из первых производителей, сделавших это после того, как JEDEC утвердила стандарт в этом году. Они рассчитаны на скорость 10,7 Гбит/с и производятся по 12-нм техпроцессу. Samsung заявляет, что обеспечит экономию энергии до 21% благодаря более низкому напряжению и динамическому масштабированию частоты напряжения.

Стоит отметить, что у Samsung уже есть модули LPDDR5x со скоростью 10,7 Гбит/с, изготовленные на том же технологическом процессе, поэтому новые модули LPDDR6 не дадут существенного прироста пропускной способности. С другой стороны, LPDDR6 всё ещё относительно новый стандарт, и производители не будут использовать его на пределе возможностей на первых этапах развертывания. В будущем можно ожидать пропускной способности до 14 Гбит/с.

В пресс-релизе не уточняется, какие продукты будут использовать вышеупомянутые модули LPDDR6. Учитывая, что большинство современных смартфонных чипсетов уже оснащены памятью LPDDR5X, то можно ожидать ее в устройствах не раньше конца следующего года, вероятно, вместе с Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Dimensity 9600.