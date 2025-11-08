В сети стали распространяться слухи, что обновленная серия RTX 50 SUPER выйдет только в третьем квартале следующего года

Сегодня появился слух о том, что давно ожидаемая серия RTX 50 SUPER, которая должна была получить чипы памяти по 3 ГБ, может быть отменена.

Однако информация может довольно часто меняться, и утверждать что-то наверняка будет преждевременно. Так, в другом сообщении, от очень авторитетного источника утечек NVIDIA, утверждается, что серия RTX 50 SUPER не отменена, а лишь перенесена на третий квартал следующего года.

Это означает, что мы можем увидеть анонс новой серии на CES 2026, а сам релиз состоится через несколько недель. NVIDIA может просто выпустить пресс-релизы и сосредоточиться на том, чем компания, в основном, занимается последние два года - ИИ и ЦОД.

Если информация верна, это означает, что первоначальная утечка спецификаций от Kopite7kimi, описывающая обновление SUPER в виде новых модулей GDDR7 на 3 ГБ, была раскрыта за год до запуска.

Тот факт, что инсайдер MEGAsizeGPU поделился этим сегодня, означает, что среди партнёров по производству видеокарт царит неразбериха. Можно было бы подумать, что за 10 месяцев с момента запуска NVIDIA сможет накопить достаточно модулей VRAM, но, похоже, компания заключила не так много контрактов на модули GDDR7 увеличенной ёмкости.

Утечка также сообщила, что модель RTX 5060 Ti 16 ГБ с более плотными модулями GDDR7 также столкнётся с дефицитом поставок.

Также стоит отметить, что называть выход линейки RTX 50 SUPER задержкой некорректно, поскольку NVIDIA никогда не сообщала дату выпуска, даже неофициально. NVIDIA обычно выпускает специальный документ под названием GeForce Product Embargo за месяц или два до запуска, но пока такого документа для RTX 50 SUPER не было.