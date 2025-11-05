Сайт Конференция
goldas
В сеть попал прототип GeForce GTX 1650 SUPER с 1152 ядрами CUDA
Кроме нестандартного количества ядер CUDA модель отличалась интерфейсом PCIe 4.0

Судя по информации на кристалле графического процессора, это прототип модели TU116 (Turing), вероятно, 2018 года выпуска. То есть инженерный образец, а не розничный продукт, хотя он и похож на серию RTX 2060. Как известно, видеокарты GeForce первого поколения с функциями RTX были разделены на серии TU200 и TU100. У последних не было тензорных и RT-ядер, поэтому они были выпущены как серия GTX 16.

На прототипе нет маркировки, поэтому точный чип неизвестен, но он похож на TU116. Вероятно, это ранняя версия GTX 1650 SUPER, видеокарты среднего класса, которая в 2025 году позволит играть лишь в не самые свежие игры на низких и средних настройках, поскольку поддерживает только 4 ГБ памяти. Можно идентифицировать её как GTX 1650 по конфигурации памяти и наличию графического процессора TU116. Другими моделями с 4 ГБ памяти в серии GTX 16 были обычная GTX 1650 и GTX 1630, основанные на GPU TU117. Единственное существенное изменение в характеристиках — 1152 ядра CUDA вместо 1280, как у розничных моделей.

Хотя этот образец не функционирует, как сообщается, он имеет маркировку PG160 SKU 18, тогда как розничные GTX 1650 SUPER использовали PG166 SKU 24. Кроме того, прототип имел интересное отличие от серийной версии – он поддерживал интерфейс PCIe 4.0 x16, в то время как розничные видеокарты GeForce Turing были ограничены PCIe 3.0.

Новая утечка также подтверждает, что никогда не выпускавшийся референсный дизайн действительно напоминал серию RTX 2060. Видеокарты на базе TU116 и TU117 производились исключительно партнёрами, поэтому официальные референсные дизайны так и не были представлены.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #gtx 1650 #rtx 2060 #geforce gtx 1650 super #gtx 16 #gtx 1650 super
Источник: videocardz.com
