Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
TECNO официально представила смартфоны серии POVA 7
Серия TECNO POVA 7 получит интересный дизайн, усовершенствованный ИИ и новые игровые возможности

Компания TECNO официально запустила новую серию доступных смартфонов POVA 7. По заявлению TECNO новая линейка устройств обещает серьезный скачок в производительности, дизайне и интеграции ИИ, ориентированных на пользователей следующего поколения. 

Серия POVA 7 включает пять моделей: POVA 7 Ultra 5G, POVA 7 Pro 5G, POVA 7 5G, POVA Curve 5G и базовую POVA 7. Хотя все модели получили новый дизайн бренда под названием «Interstellar Spaceship», каждый смартфон ориентирована на свой сегмент производительности и цены. Флагманская модель POVA 7 Ultra 5G возглавляет серию, предлагая одни из лучших в своем классе функции, такие как батарея емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 70 Вт, беспроводной зарядкой на 30 Вт и обратной зарядкой 10 Вт и отличные возможности обработки ИИ.

 POVA 7 Ultra 5G работает на достаточно мощной однокристальной системе MediaTek Dimensity 8350 Ultimate AI, который может похвастаться более чем 1,53 миллиона баллов в AnTuTu и до 120 к/с в оптимизированных играх. TECNO также интегрировала в смартфон 12-слойную систему охлаждения под названием Hyper Cooling System с испарительной камерой площадью 5300 мм², поддерживающей высокую производительность во время долгих игровых сессий. Кроме того, телефон получил систему 4D игровой вибрации 4D,  а также стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Также топовое устройство серии получит большой 6,78-дюймовый 1,5K AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/м2, предлагающий плавные визуальные эффекты и высокую читаемость на солнце. Что касается дизайна, то TECNO использует футуристический вид космического корабля с треугольной эмблемой и модернизированным индикатором состояния Mini-LED. Этот индикатор можно настроить для уведомлений, эффектов в играх и звонков, добавляя индивидуальность взаимодействию с устройством. Все устройства серии работают под управлением оболочки HiOS 15 с неоморфным пользовательским интерфейсом. 

ИИ играет важную роль в этом поколении смартфонов, а AI Anywhere Portal предлагает централизованный доступ к таким инструментам, как помощник Ask Ella, способный резюмировать, переписывать текст и обнаруживать ориентиры на фотографиях. Помощник AI Full-Link Call Assistant поддерживает живой перевод, шумоподавление и автоматизированные сводки вызовов. Набор инструментов AI Studio Toolkit включает такие инструменты, как AIGC Portrait 2.0, AI Eraser и AI Image Extender, позволяющие редактировать изображения с помощью голоса или касания. Такие функции, как Circle to Search, еще больше повышают удобство использования, позволяя выполнять поиск объектов и местоположений в реальном времени с помощью простых жестов.

Кроме смартфонов TECNO также представила соответствующие аксессуары, включая беспроводную магнитную карту, индивидуальные защитные чехлы и портативные внешние аккумуляторы. Глобальное развертывание серии начнется уже в этом месяце сначала в Индии, а затем на рынках Южной Азии, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Цены будут различаться в зависимости от конкретного региона. Россия также станет одним из приоритетных рынков компании.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#смартфоны #tecno #смартфоны tecno #tecno pova 7 #pova 7 #tecno pova 7 ultra 5g #pova 7 ultra 5g
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ОАК рассматривает возможность создания Ил-96 с двумя двигателями ПД-35
13
Стеклянные бутылки загрязняют напитки микропластиком до 50 раз сильнее пластиковых
+
Casio объявила о старте продаж умных часов G-Lide GBX-100S в США по цене $170
+
В Kaspersky назвали самые устойчивые к вредоносным приложениям смартфоны
+
Китайская Empyrean потирает руки после введения запрета на поставку западного ПО для проектирования чипов в Китай
+
Производство складного iPhone намечено на осень 2025 года, но ключевые компоненты еще в разработке
+
Logitech MX Master 4 получит обновлённый дизайн и дополнительные кнопки
3
Lossless Scaling 3.2 в режиме x2 в Cyberpunk 2077 сопоставима по качеству с NVIDIA DLSS 4 MFG
1
Новую Mazda CX-5 показали на фотографии до официальной премьеры
+
Honor может выпустить два смартфона и планшет с рекордными в классе ёмкостями батареи
+
Пользователи Windows жалуются на блокировку браузера Chrome встроенной функцией безопасности ОС
2
MWM: в случае участия США в конфликте между Ираном и Израилем истребители F-22 будут бесполезны
1
Lada Azimut станет первым автомобилем в мире с подогревом передних боковых стекол
3
В Assassin’s Creed Shadows на следующей неделе появится повышенный уровень сложности
+
Презентация самого тонкого складного смартфона Honor Magic V5 запланирована на 2 июля 2025 года
+
Игровой движок Unreal Engine 5.6 показал прирост производительности до 35% относительно версии 5.4
6
Windows 11 получила обновление с исправленным меню Пуск и базовым редактором изображений
+
Bluetooth 6 выходит на рынок в этом году - что он принесет и какие устройства уже его поддерживают
1
27-дюймовый QD-OLED-монитор Gigabyte MO27Q2A с разрешением 1440p и частотой 280 Гц оценён в $499
+
Сравнение Galaxy S25 Edge и iPhone 16 Plus показывает схожие камеры и большую разницу в автономности
+

Популярные статьи

Подделки на маркетплейсах — какие бывают и как защититься
26
10 полезных насадок на дрель-шуруповерт, которые значительно расширят его возможности
6
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
101
ТОП-5 «Ред флагов» в играх — на что я всегда обращаю внимание перед покупкой
12
Субъективное мнение о фильмах "Ущелье", "Питер Пен: Кошмар в Нетландии" и "Грешники"
+

Сейчас обсуждают

Повелитель драного Кити-Конча
11:10
Так твое фото с Беринганом))
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Скуф Леонидович Непранов
11:10
Есть конечно Но за денюжку скину
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Скуф Леонидович Непранов
11:09
Я люблю агрессивных парней. Когда они мне пробочку вставляют
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Скуф Леонидович Непранов
11:08
Меня сейчас будут бананить Парни кто хочет посмотреть кидайте мне денюжку , я коплю на 6080
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Кудахцев
11:07
Кидай ссылку на онлифанс, поддержу тебя копеечкой
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Скуф Леонидович Непранов
11:07
Вот наш клуб Меня тут бананят постоянно Уже попа болит Но мне нравится
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Дмитрий Юдников
11:05
Не видел упоминания про Xbox подписку, что если рассчет такой, - покупать дорого и не стоит, а в подписке, можно и погамать, как я понимаю, на то и рассчитано, чтобы потом продолжить, ты продлеваешь п...
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
Скуф Леонидович Непранов
11:04
Парни, сейчас меня бананить будут Ролик скину в онлифанс Коплю на 6080,кидайте денюжку парни
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Китя.
11:04
Как догадался естественно.
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Китя.
11:01
Красная карта. красный богатырь лютейшая мощь.
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем