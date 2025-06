Серия TECNO POVA 7 получит интересный дизайн, усовершенствованный ИИ и новые игровые возможности

Компания TECNO официально запустила новую серию доступных смартфонов POVA 7. По заявлению TECNO новая линейка устройств обещает серьезный скачок в производительности, дизайне и интеграции ИИ, ориентированных на пользователей следующего поколения.

Серия POVA 7 включает пять моделей: POVA 7 Ultra 5G, POVA 7 Pro 5G, POVA 7 5G, POVA Curve 5G и базовую POVA 7. Хотя все модели получили новый дизайн бренда под названием «Interstellar Spaceship», каждый смартфон ориентирована на свой сегмент производительности и цены. Флагманская модель POVA 7 Ultra 5G возглавляет серию, предлагая одни из лучших в своем классе функции, такие как батарея емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 70 Вт, беспроводной зарядкой на 30 Вт и обратной зарядкой 10 Вт и отличные возможности обработки ИИ.

POVA 7 Ultra 5G работает на достаточно мощной однокристальной системе MediaTek Dimensity 8350 Ultimate AI, который может похвастаться более чем 1,53 миллиона баллов в AnTuTu и до 120 к/с в оптимизированных играх. TECNO также интегрировала в смартфон 12-слойную систему охлаждения под названием Hyper Cooling System с испарительной камерой площадью 5300 мм², поддерживающей высокую производительность во время долгих игровых сессий. Кроме того, телефон получил систему 4D игровой вибрации 4D, а также стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Также топовое устройство серии получит большой 6,78-дюймовый 1,5K AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/м2, предлагающий плавные визуальные эффекты и высокую читаемость на солнце. Что касается дизайна, то TECNO использует футуристический вид космического корабля с треугольной эмблемой и модернизированным индикатором состояния Mini-LED. Этот индикатор можно настроить для уведомлений, эффектов в играх и звонков, добавляя индивидуальность взаимодействию с устройством. Все устройства серии работают под управлением оболочки HiOS 15 с неоморфным пользовательским интерфейсом.

ИИ играет важную роль в этом поколении смартфонов, а AI Anywhere Portal предлагает централизованный доступ к таким инструментам, как помощник Ask Ella, способный резюмировать, переписывать текст и обнаруживать ориентиры на фотографиях. Помощник AI Full-Link Call Assistant поддерживает живой перевод, шумоподавление и автоматизированные сводки вызовов. Набор инструментов AI Studio Toolkit включает такие инструменты, как AIGC Portrait 2.0, AI Eraser и AI Image Extender, позволяющие редактировать изображения с помощью голоса или касания. Такие функции, как Circle to Search, еще больше повышают удобство использования, позволяя выполнять поиск объектов и местоположений в реальном времени с помощью простых жестов.

Кроме смартфонов TECNO также представила соответствующие аксессуары, включая беспроводную магнитную карту, индивидуальные защитные чехлы и портативные внешние аккумуляторы. Глобальное развертывание серии начнется уже в этом месяце сначала в Индии, а затем на рынках Южной Азии, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Цены будут различаться в зависимости от конкретного региона. Россия также станет одним из приоритетных рынков компании.