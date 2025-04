Игра вышла на современных консолях и ПК по цене 50 долларов за базовую версию

В сети утверждается, что представленная сегодня игра Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster является не просто ремастером, а полноценным ремейком, учитывая масштаб изменений, внесенных в данную игру, которая почти 20 лет назад заслужила звание «Игра года» 2006. Сегодня состоялся ее официальный анонс и, что удивительно, дата релиза. Ремастер станет доступен сразу на нескольких платформах, включая персональные компьютеры.

Что еще более важно, игра работает на новейшем движке Unreal Engine 5, что значительно улучшает графику по сравнении с оригинальной игрой. Разработчики также обновили игровую механику и звуковое сопровождение. Для поклонников оригинала ключевой деталью является то, что ремастер включает в себя полную игру вместе с ее дополнениями, Shivering Isles и Knights of the Nine.

Согласно анонсу, игра была тщательно воссоздана с нуля. Это означает, что каждый элемент, персонажи, оружие, объекты окружающей среды и даже мелкие предметы быта были переделаны. В игре также улучшена система освещения в реальном времени, что создает более реалистичные и атмосферные эффекты. Bethesda улучшила модели персонажей и представила новую технологию синхронизации губ и звука, чтобы сделать диалоговые сцены более реалистичными.

Новые дополнения в ремастере включают улучшенные реакции персонажей на удары, обновленные визуальные и звуковые эффекты и новую механику бега. По словам Bethesda, разработка началась ещё в 2021 году, и теперь игра доступна для загрузки.

Игра вышла на Windows (Steam), Xbox Series X/S и PlayStation 5 по цене 49,99 долларов за базовую версию. Минимальные системные требования включают видеокарту NVIDIA GTX 1070 Ti или Radeon RX 5700. Рекомендуемые характеристики включают Radeon RX 6800 XT или NVIDIA RTX 2080. Кроме того, для игры требуется 125 ГБ свободного места на накопителе и от 16 ГБ до 32 ГБ оперативной памяти.