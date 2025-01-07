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AMD представила процессоры серии Ryzen Z2
AMD представила не один, а три новых APU серии Ryzen Z, разработанных исключительно для игровых портативных устройств и предназначенных для крупных производителей, которые работают напрямую с AMD

 Сегодня компания AMD представила три новых гибридных процессора серии Ryzen Z2. Казалось бы, что все они должны использовать одну и ту же архитектуру, но в реальности дело обстоит иначе, и каждый из представленных чипов имеет в основе различные кристаллы, относящиеся к разным архитектурам. Флагманский процессор под названием Ryzen Z2 Extreme, представляет собой 8-ядерный процессор, в основе которого лежит архитектура Strix Point на базе ядер Zen 5. Однако только три из них относятся к Zen 5, тогда как остальные пять являются плотными ядрами Zen 5c. Кроме того, гибридный процессор может похвастаться наличием 16 вычислительных графических модулей на архитектуре RDNA 3.5, что является максимально возможной конфигурацией.

 Кроме указанного выше процессора в линейку также входят чипы Ryzen Z2 и Ryzen Z2 Go. Последняя модель - Ryzen Z2 Go является эксклюзивной версией для компании Lenovo и создана специально для портативной игровой консоли Legion Go S. Этот гибридный процессор получил в свое распоряжение всего 4 ядра на устаревшей архитектуре Zen 3+ и 12 графических вычислительных блоков, также на устаревшей архитектуре RDNA 2. Судя по характеристикам данный чип и консоль на его основе предназначены для игроков, которым не нужны самые новейшие функции графики и желающие не тратить слишком много денег на игровые устройства.

 Модель среднего уровня - Ryzen Z2 является компромиссом между двумя другими процессорами, в основе которой лежит архитектура Hawk Point. Чип включает восемь ядер Zen, а также графику на основе 12 вычислительны модулей с архитектурой RDNA 3. Чисто по конфигурации ядер ЦП и графики, модель является копией мобильного процессора Ryzen 7 8840U, однако, лишенной встроенного нейронного сопроцессора XDNA. Стоит отметить, что даже старшая версия не включает нейронный процессор, а значит лишена возможности работы с ИИ.

 Одной из самых интересных частей объявления является то, что компания AMD подтвердила использование чипов Ryzen Z2 в игровых устройствах ASUS и Lenovo. Кроме того, AMD также ранее упомянула о компании Valve во время проведения предварительного брифинга, но, похоже, что планов на консоль с таким чипом у Valve пока нет.

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Источник: videocardz.com
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