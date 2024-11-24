Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
В Nintendo Switch 2 позволит использовать смартфон в качестве контроллера
В патенте представлена новая функция, которую мы, возможно, вскоре сможем использовать в преемнике Nintendo Switch, и она может произвести революцию в локальных многопользовательских играх

 Четыре игрока, но в наличие только три контроллера — является довольно частой ситуацией для любителей игры на консолях. Недавно опубликованный патент Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) раскрывает возможное решение, которое может устранить нехватку контроллеров для пользователей портативной консоли Nintendo Switch.

 В патенте описывается система, которая позволяет смартфонам выполнять функцию контроллера. Сканируя QR-код, отображаемый на экране телевизора, геймеры имеют возможность напрямую подключать свои телефоны к игровому устройству. Такой подход позволяет не только компенсировать отсутствие контроллеров, но и создать более масштабные многопользовательские баталии, чем те, которые сейчас возможно реализовать, используя контроллеры Joy-Con и Pro. Кроме того, мобильные телефоны могут выполнять роль дополнительных экранов, что открывает абсолютно новые возможности для локального многопользовательского игрового процесса.

 Стоит отметить, патент вовсе не делает никакого намека, что эта функция связана с потенциальной консолью Switch 2, ожидаемую поклонниками уже несколько лет На прилагаемом изображении показана оригинальная версия Nintendo Switch. Однако с учетом ожидаемого выхода модели следующего поколения Nintendo к марту 2025 года вполне вероятно, что компания прибережет новый функционал на будущее.

 Запатентованная технология была разработана Икки Нивой и Юсукэ Акифусой, которые оба тесно связаны с компанией Nintendo. Первый внес свой вклад в качестве игрового дизайнера для Nintendo Switch Sports, в то время как заслуги второго включает работу над такими играми, как Pokémon Stadium 2 и The Legend of Zelda: The Wind Waker. Он также был руководителем при создании приложений Nintendo 3DS Sound и Nintendo 3DS Camera. Хотя японская компания не делала официальных заявлений по этому поводу, похоже, что она принимала самое непосредственное участие в разработке.

 На Reddit многие пользователи также видят отличный потенциал использования смартфонов для создания локального многопользовательского гейминга. Однако есть те кто настроен скептически из-за опасений, что новая функция может оказаться обычной уловкой, используя смартфон, как второй экран в Wii U. Таким образом возможность использования наработок из патента остается туманным относительно их реализации в приемнике Nintendo Switch.

#nintendo #игровые консоли #nintendo switch #портативные игровые консоли #nintendo switch 2
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Nintendo планирует выпустить 7 миллионов консолей Switch 2 к старту продаж
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Термоядерный реактор компании Tokamak Energy начнет поставлять электроэнергию уже в 2034 году
7
В Москве построят новую дорогу протяженностью 22,5 км за 150 млрд руб.
6
В Новосибирской области началась добыча на крупнейшем в России угольном месторождении
7
Версия HyperOS 2 от Xiaomi появилась еще на 11 моделях
+
Опубликованы ориентировочные сроки выпуска бета-версии One UI 7 для смартфонов Samsung
1
Эксперт определил лучшие связки CPU и GPU для игр на конец 2024 года
4
Китай в этом году более чем в три раза увеличил импорт российского обогащённого урана
+
Астрономы показали первую фотографию звезды «Бегемот», которая в 3 раза больше Бетельгейзе
1
В России началось серийное производство дронов-сеткометов для перехвата беспилотников
+
FromSoftware анонсировала разработку нескольких новых игр
+
Snapdragon 8 Elite с трудом справляется с Ghost Of Tsushima из-за отсутствия поддержки AVX и F16C
1
Ryzen 7 7800X3D не может выдать в S.T.A.L.K.E.R. 2 даже 100 FPS в 1080р
17
Компания Valve работает над Steam Deck 2 на базе технологий Nvidia
8
ВСУ будут использовать американские противопехотные мины, запрещённые Оттавским договором
1
ISW: РФ в ближайшее время может снова применить "Орешник" по целям на Украине
1
Илон Маск поделился новыми подробностями о ценах на робота Optimus и умное такси Robotaxi
+
Президент Nubia Ни Фей: Z70 Ultra — это действительно флагман, в отличие от многих конкурентов
6
Российские ПВО успешно противостоят американским ракетам ATACMS: раскрыта главная уязвимость
2
Реконструкция М5 «Урал»: на Южном Урале возводят уникальную самую длинную эстакаду
+
Техасские ученые выяснили, что угольная зола содержит определённую долю редкоземельных элементов
+

Популярные статьи

"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
25
Почему я совершаю почти все покупки с кредитной, а не с дебетовой карты
18
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
37
Как защитить свой роутер от соседей и из-за чего ещё интернет может работать слишком медленно
3
Гиперзвуковая ракета, способная летать и плавать - Китай заявил о создании "двигателя мечты"
11
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
117
Топ-7 грузовиков "Королей бездорожья" СССР
12
Немного о модах для STALKER 2
3
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
13
Как курс доллара влияет на экономику и состояние общества
14

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
07:26
Что вы имели ввиду? Ни процессор ни игра под этот термин не подходят. Вы наверное просто зомбак, единственное объяснение напрашивается.
STALKER 2 на процессоре Ryzen 7 9800X3D с трудом выдаёт средние 100 FPS в разрешении 1080p
Sergey Yakovlev
07:26
Там ситуевина немного другая. Хотели сармату с полным боекомплектом запустить. Так она два раза долбанула при старте. Если третий раз долбанула, то генералы, войну продолжали бы на свои бабки. Поэтому...
"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
Various Artists
07:25
Южмаш был "началом" производства всех стратегов среди ракет СССР. Очень грустно, что из за текущего руководства Украины такое происходит. Зеленский то смоется в Канаду, а вот разрушенное из за него пр...
Украинские СМИ сообщают о новых ударах ВС РФ по Днепропетровску
Sergey Yakovlev
07:20
Они быстро учатся. С той лишь разницей, что войну начинать не собираются. Они будут разным папуасам, этот самолет продавать.
"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
Эдуард Кузнецов
07:20
Послушал битлз, ну и фигня. А где ты его услышал? Мойша напел.)) Поставь да поиграй, настройки на эпичные и без костылей. Не получается? Ну смотри дальше пережатые ролики, снятые непонятно на чем и ка...
STALKER 2 на процессоре Ryzen 7 9800X3D с трудом выдаёт средние 100 FPS в разрешении 1080p
Дед Мороз
07:19
Получается полет орешника не достиг результатов, все и так знали про эти возможности
Глава МИД Франции заявил, что Украина имеет право использовать французское оружие для ударов по территории России
Dmitriy Technoman
07:17
Обогреватель какой то вместо системника получается. Вчера в ждалкера катал, так тепло😂
Videozardz раскрыли характеристики RTX 5070 Ti
Sergey Yakovlev
07:16
Китайцы если что покупают, только что бы самим это повторить. Основная претензия запада к китайцам, что они плюют на все лицензии. А доверие и дружба в их лексиконе отсутствует.
"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
Эдуард Кузнецов
07:15
Хотели быть, получается с трудом.
STALKER 2 на процессоре Ryzen 7 9800X3D с трудом выдаёт средние 100 FPS в разрешении 1080p
Дима Свитин
07:13
Вспомнил эту новость.... Уважаемый афтор..... Когда копируешь, то хотябы читай. Когда читаешь, то думай. У тебя уровень гиже на 108 метров и гравитация слабее. Напрягаем мозг и думаем зефиркой. Гравит...
В США пригрозили санкциями своим союзникам, если они поддержат решение МУС об аресте премьера Израиля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем