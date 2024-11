В патенте представлена новая функция, которую мы, возможно, вскоре сможем использовать в преемнике Nintendo Switch, и она может произвести революцию в локальных многопользовательских играх

Четыре игрока, но в наличие только три контроллера — является довольно частой ситуацией для любителей игры на консолях. Недавно опубликованный патент Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) раскрывает возможное решение, которое может устранить нехватку контроллеров для пользователей портативной консоли Nintendo Switch.

В патенте описывается система, которая позволяет смартфонам выполнять функцию контроллера. Сканируя QR-код, отображаемый на экране телевизора, геймеры имеют возможность напрямую подключать свои телефоны к игровому устройству. Такой подход позволяет не только компенсировать отсутствие контроллеров, но и создать более масштабные многопользовательские баталии, чем те, которые сейчас возможно реализовать, используя контроллеры Joy-Con и Pro. Кроме того, мобильные телефоны могут выполнять роль дополнительных экранов, что открывает абсолютно новые возможности для локального многопользовательского игрового процесса.

Стоит отметить, патент вовсе не делает никакого намека, что эта функция связана с потенциальной консолью Switch 2, ожидаемую поклонниками уже несколько лет На прилагаемом изображении показана оригинальная версия Nintendo Switch. Однако с учетом ожидаемого выхода модели следующего поколения Nintendo к марту 2025 года вполне вероятно, что компания прибережет новый функционал на будущее.

Запатентованная технология была разработана Икки Нивой и Юсукэ Акифусой, которые оба тесно связаны с компанией Nintendo. Первый внес свой вклад в качестве игрового дизайнера для Nintendo Switch Sports, в то время как заслуги второго включает работу над такими играми, как Pokémon Stadium 2 и The Legend of Zelda: The Wind Waker. Он также был руководителем при создании приложений Nintendo 3DS Sound и Nintendo 3DS Camera. Хотя японская компания не делала официальных заявлений по этому поводу, похоже, что она принимала самое непосредственное участие в разработке.

На Reddit многие пользователи также видят отличный потенциал использования смартфонов для создания локального многопользовательского гейминга. Однако есть те кто настроен скептически из-за опасений, что новая функция может оказаться обычной уловкой, используя смартфон, как второй экран в Wii U. Таким образом возможность использования наработок из патента остается туманным относительно их реализации в приемнике Nintendo Switch.