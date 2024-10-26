Сообщается, что в новом поколении процессоров Ryzen 9000X3D расположение компонентов кристалла поменяется на противоположное

Ожидается, что компания AMD выпустит процессоры серии Ryzen 9000X3D следующего поколения через две недели. Сообщается, что процессоры новой серии будут включать до двух чиплетов с 8 ядрами каждый, но первая модель, как ожидается, будет включать только один чиплет. Утечка информации предполагает, что грядущая серия X3D будет включать 3D V-Cache следующего поколения с улучшенными тепловыми характеристиками. Похоже, что новая информация от HXL может объяснить, какие основные изменения следует ожидать.

Согласно сообщению HXL, одним из изменений в серии Ryzen 9000X3D является переупорядоченный 3D V-Cache на каждом чиплете. В предыдущем поколении 3D V-Cache располагался поверх каждого CCD (Core Complex Die), который содержит 8 ядер (на фото ниже). Сообщается, что в новом поколении CCD размещается поверх 3D V-Cache.

Возможно, изменение порядка слоев позволяет AMD расположить ядро комплекса ближе к теплораспределительной крышке процессора и обеспечить лучшее рассеивание тепла, и в результате предлагать более высокие тактовые частоты. Также будет интересно посмотреть, как AMD справится с пробелами, учитывая, что 3D V-Cache меньше, чем CCD, хотя это тоже может измениться.

Напомню, что серия AMD Ryzen 9000X3D выходит 7 ноября, однако, пока можно подтвердить только запуск Ryzen 7 9800X3D в этот день, но AMD также, как говорят, работает над 12-ядерным Ryzen 9 9900X3D и 16-ядерным Ryzen 9 9950X3D, которые должны иметь два чиплета и вдвое больший объем 3D V-Cache.