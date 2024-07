Грядущая ноовинка уже появилась в базе данных Geekbench

Появились результаты тестирования в приложении Geekbench будущего смартфона среднего уровня POCO M6 Plus 5G, свидетельствующие, что запуск телефона может состояться совсем скоро. Эта новость последовала вслед за запуском его собрата - Redmi 13 5G сегодня в Индии. Ожидается, что POCO M6 Plus 5G дебютирует очень скоро, поскольку Redmi 13 5G и POCO M6 Plus 5G имеют одинаковые характеристики, а M6 Plus только что посетил Geekbench.

Ранее POCO M6 Plus 5G также был замечен в списке сертификации Google Play. Ранее появилось сообщение, что POCO M6 Plus 5G имеет номер модели 24066PC95I. Теперь на Geekbench появилось устройство с тем же номером модели, подтверждая, что на самом деле это POCO M6 Plus 5G. Команда ресурса MySmartPrice обнаружила этот номер модели на Geekbench, что подтверждает предыдущее сообщение.

POCO M6 Plus 5G выйдет на рынок с чипсетом Snapdragon 4 Gen 2 AE. Согласно результатам Geekbench, телефон будет работать в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Ранее в сети также появились характеристики камеры POCO M6 Plus 5G. Он получит сенсор Samsung S5KHM6 разрешением 108 МП в качестве основной камеры и сверхширокоугольную дополнительную камеру разрешением 13 МП.