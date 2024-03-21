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Qualcomm анонсировала чипсет Snapdragon 7 Plus Gen 3
Qualcomm сообщила, что первыми смартфонами на базе нового чипсета станут устройства от OnePlus, Realme и Sharp

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 Прошло всего несколько дней с момента выпуска Snapdragon 8s Gen 3, являющимся более дешевой альтернативой Snapdragon 8 Gen 3. Тем не менее Qualcomm стремилась выпустить еще одну новинку - Snapdragon 7 Plus Gen 3, который, как она подтвердила, дебютирует в предстоящих устройствах OnePlus, Realme и Sharp. Qualcomm заявляет, что Snapdragon 7 Plus Gen 3 обеспечивает повышение производительности процессора на 15% и графического процессора на 45% по сравнению со Snapdragon 7 Plus Gen 2, а также на 5% большую эффективность.

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 Однако Snapdragon 7 Plus Gen 3 имеет больше общего с Snapdragon 8s Gen 3, чем со Snapdragon 7 Plus Gen 2. Насколько можем судить, Qualcomm разделила Snapdragon 7 Plus Gen 3 от Snapdragon 8s Gen 3 по трем основным критериям. С одной стороны пара использует одинаковые ядра процессора. Однако Snapdragon 7 Plus Gen 3 имеет более низкую тактовую частоту процессорных ядер: понижение тактовой частоты на 6,6%, 7,1% и 5% в основных ядрах, производительных ядрах и эффективных ядрах соответственно по сравнению с Snapdragon 8s Gen 3.

 С другой стороны, Snapdragon 7 Plus Gen 3 не имеет аппаратного ускорения трассировки лучей в реальном времени и поддержки декодирования AV1, которые предлагает Snapdragon 8s Gen 3. Кроме того, первый может использоваться в устройствах с дисплеями разрешением до QHD+, работающих на частоте 120 Гц, что на 24 Гц ниже, чем второй. Также Snapdragon 7 Plus Gen 3 использует модем Snapdragon X63, который уже доступен в Snapdragon 7 Gen 3. Однако по какой-то причине скорость модема ограничена в новинке 4,2 Гбитами, хотя новый чипсет использует новейшие беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

#qualcomm #snapdragon 8 gen 3 #snapdragon 8s gen 3 #snapdragon 7 gen 3 #snapdragon 7 plus gen 3
Источник: notebookcheck.net
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