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MSI осталась без лидера - скончался Чарльз Чанг, генеральный директор компании

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Ведущая компания-производитель оборудования потеряла своего генерального директора. Ранее сегодня на Тайване Чарльз Чанг, являющийся генеральным директором MSI скончался после падения из окна одного из зданий компании. 56-летний Чанг проработал в MSI более двух десятилетий, прежде чем вступить в должность главного исполнительного директора в 2019 году.

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Его кончина стала настоящей трагедией для Micro-Star International. По заявлению одного из представителей MSI, Чарльз Чанг был крайне уважаем среди сотрудников и являлся неотъемлемой частью большой семьи компании MSI. Сотрудники компании находятся в глубоком трауре и оплакивают ушедшего лидера, внесшего значительный вклад в историю Micro-Star International. Определенно, персонал MSI будет скучать по покинувшему их ряды генеральному директору.

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Чарльз Чанг в свое время предсказал рост цен на материнские платы с чипсетами X570 относительно решений на X470. Также в одном из интервью Tom's Hardware за июнь 2019 года, лидер MSI заявил, что торговая война США и Китая побудила MSI перенести большую часть своего производства на Тайвань и в другие страны.

Основанная в 1986 году, Micro-Star International занимается производством игровых ноутбуков, игровых системных блоков, периферии и комплектующих, в том числе материнских плат и видеокарт.

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