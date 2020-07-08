Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ведущая компания-производитель оборудования потеряла своего генерального директора. Ранее сегодня на Тайване Чарльз Чанг, являющийся генеральным директором MSI скончался после падения из окна одного из зданий компании. 56-летний Чанг проработал в MSI более двух десятилетий, прежде чем вступить в должность главного исполнительного директора в 2019 году.

реклама

Его кончина стала настоящей трагедией для Micro-Star International. По заявлению одного из представителей MSI, Чарльз Чанг был крайне уважаем среди сотрудников и являлся неотъемлемой частью большой семьи компании MSI. Сотрудники компании находятся в глубоком трауре и оплакивают ушедшего лидера, внесшего значительный вклад в историю Micro-Star International. Определенно, персонал MSI будет скучать по покинувшему их ряды генеральному директору.

анонсы и реклама <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р ! Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Чарльз Чанг в свое время предсказал рост цен на материнские платы с чипсетами X570 относительно решений на X470. Также в одном из интервью Tom's Hardware за июнь 2019 года, лидер MSI заявил, что торговая война США и Китая побудила MSI перенести большую часть своего производства на Тайвань и в другие страны.

Основанная в 1986 году, Micro-Star International занимается производством игровых ноутбуков, игровых системных блоков, периферии и комплектующих, в том числе материнских плат и видеокарт.