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MSI и Asus выпустили обновления BIOS с поддержкой процессоров Zen 5 для материнских плат 600-й серии
Мы уже знали, что AMD выпустит свои процессоры Zen 5 в этом году, но недавние обновления материнских плат намекают на то, что релиз не за горами.

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Компании MSI и Asus выпустили обновления для своих материнских плат 600-й серии, которые добавляют поддержку "процессоров AMD Ryzen следующего поколения", что создает предпосылки для появления процессоров AMD нового поколения.

Эта эпопея началась несколько дней назад, когда "hardware leaker 9550pro"  обнаружил обновление BIOS от MSI, которым он поделился на сайте X (бывший Twitter). Asus также последовала примеру MSI, выпустив собственное обновление BIOS с новой архитектурой AMD Generic Encapsulated Software Architecture (AGESA) - прошивкой, отвечающей за запуск процессора, - которая обеспечивает поддержку процессоров нового поколения (замечено VideoCardz).

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У Asus и MSI нет особых причин скрывать информацию о процессорах AMD нового поколения. AMD сама подтвердила, что запустит процессоры Zen 5 во второй половине этого года, и компания поделилась информацией о дате выхода во время звонка по поводу прибыли. Тем не менее, ожидалось появление процессоров в конце года. В начале года аппаратные утечки утверждали, что AMD нацелилась на последние месяцы 2024 года.

Будет ли Zen 5 представлен на выставке Computex?

Хотя бренды материнских плат хотят выпустить обновления BIOS пораньше, трудно представить, что они появятся более чем за полгода до запуска процессоров Zen 5. Учитывая, что обновления уже доступны для нескольких крупных брендов материнских плат, велика вероятность того, что AMD планирует запустить свои процессоры Zen 5 в течение следующих нескольких месяцев.

В этом тоже есть смысл. Готовится выставка Computex, которая стартует в начале июня в Тайбэе, Тайвань. Генеральный директор AMD Лиза Су должна выступить на открытии Computex, и это будет идеальная сцена для презентации нового поколения процессоров. Два года назад, на выставке Computex 2022, AMD представила процессоры Zen 4.

Что касается того, что мы можем ожидать от процессоров Zen 5, AMD подтвердила, что первые чипы будут использовать 4-нм техпроцесс. Утечки утверждают, что флагманский чип будет оснащен 16 ядрами Zen 5, что соответствует количеству ядер в последних двух поколениях чипов AMD. Как подтверждают обновления материнских плат, чипы будут использовать сокет AM5, что делает их совместимыми с материнскими платами, которые сейчас есть на рынке.

Intel, в свою очередь, как ожидается, выпустит свои процессоры Arrow Lake где-то между концом 2024 и началом 2025 года. Поскольку и AMD, и Intel собираются выпустить новые поколения процессоров с совершенно новыми архитектурами, конкурентный рынок высокопроизводительных CPU становится все более жарким.

#amd #asus #msi #amd ryzen #zen 5 #agesa #amd generic encapsulated software architecture #amd ryzen zen 5
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