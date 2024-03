Согласно анонсу, в рамках Xbox Partner Preview игроков ожидают подробности об играх от партнеров Microsoft, которые выйдут в будущем на приставках Xbox, PC.

Microsoft анонсировала трансляцию Xbox Partner Preview, на которой будут представлены игры от Capcom, EA и других компаний.

Мероприятие будет транслироваться в среду, 6 марта в 21:00 по московскому времени на каналах Xbox YouTube и Twitch. Microsoft обещает более дюжины новых трейлеров в течение 30 минут, что, по сути, является эквивалентом Xbox недавнего шоукейса Nintendo Partner.

Среди подтвержденных игр: Tales Of Kenzera: Zau, платформер от EA Original, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess от Capcom, The First Berserker: Khazan от NEXON.

Последний раз Microsoft проводила Partner Preview в октябре прошлого года, где были показаны трейлеры к игре Like A Dragon: Infinite Wealth и показала первый внутриигровой взгляд на Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, так что есть вероятность, что геймеров ждут сюрпризы.

Вероятно, еще одним сюрпризом станет обзор Dragon's Dogma 2 перед ее выходом 22 марта и перезапуск Alone In The Dark, также выходящий в этом месяце.

PlayStation провела мероприятие State Of Play в прошлом месяце, а также специальный показ Final Fantasy 7 Rebirth, но до сих пор не было никаких слухов о другом мероприятии - кроме смутных разговоров о том, что оно состоится в июне, примерно во время E3.

Nintendo находится в похожем положении, но они сами могут уже не знать, когда состоится их следующий Direct, учитывая слухи о задержке Switch 2 до следующего года.