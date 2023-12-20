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devchidable
Концепт-арты отмененной мультиплеерной игры Spider-Man The Great Web для PS5 с живым сервисом
В игре бы изучалась тема мультивселенной: Паук Insomniac Games уже появлялся в мультике «Человек-паук: Паутина вселенных», а во второй части игры есть приятная отсылка на тему.

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В результате взлома игровой студии Insomniac Games появилась альтернативная игра, которая, похоже, является антидотом.

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Недавняя отмена The Last Of Us Online вызвала множество недоумений по поводу того, намерена ли Sony по-прежнему продвигать свои планы по созданию live-сервиса, которые ранее предусматривали как минимум 10 игр к 2026 году. Хотя они и объявили, что шесть игр будут отложены для обеспечения их качества, этого не произойдет.

Неизвестно, были ли они не просто отложены, но утечка файлов показывает, над чем Ingeniac Games работает на сегодняшний день и когда выйдут их различные игры. Есть также слайды, собранные из внутриигровой презентации финансового директора игровой студии, которые описывают ее как игры типа экшен-фантастики и многопользовательские игры.

По сравнению с GTA Online, нет никаких признаков того, что в составе пакета с официальным названием есть другой игрок. Концепт-арты не выглядят свидетельством того, что работа продвинулась очень далеко.

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#sony #игра #devchidable #утечка #игровые новости #insomniac games #spider-man the great web
Источник: neogaf.com
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