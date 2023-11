Remnant II показал некоторые хорошие результаты, волна реструктуризации Embracer затронула и Gearbox.

Remnant II - это кооперативная игра, ориентированная на Souls, которая заменяет традиционный ближний бой стрельбой от 3-го лица. Будучи продолжением неожиданного хита 2019 года, многие ожидали, что Remnant II преуспеет. После немедленного успеха при запуске в июле 2023 года игра разошлась тиражом более 2 млн копий.

Сделав объявление на платформе Х, главный дизайнер Gunfire Games Бен Кьюртон обнародовал обновленную цифру, сообщив о том, что продано более 2 млн копий… Интересно, что будет дальше.

Remnant II разошлась тиражом в 1 млн копий за первую неделю, и, хотя для продажи дополнительного миллиона потребовалось значительно больше времени, продажи многих игр идут с опережением графика, так что в этом нет ничего необычного. Тем не менее, 2 млн проданных копий менее чем за 4 месяца, безусловно, заслуживают празднования для игровой студии Gunfire Games.





Для сравнения, первой части этой серии – Remnant: From the Ashes – потребовалось два месяца, чтобы продать 1 млн копий, и только год спустя она приблизилась к 2 млн. Тем не менее, учитывая тот факт, что Remnant: From the Ashes в конечном итоге разошлась тиражом более 3 млн копий к концу 2021 года, будет интересно посмотреть, насколько быстро игра Remnant II превзойдет своего предшественника в этом отношении.