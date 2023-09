Компания Blizzard уже официально представила следующий сезон — второй по счёту. Его игрокам придётся подождать до конца октября 2023 года, а рассказывать он будет про нашествие вампиров.

Генеральный менеджер Blizzard по Diablo Род Фергюссон подтвердил, что Diablo 4 будет получать ежегодные расширения.

Фергюссон оговорился в недавнем интервью изданию Dexerto. Когда его спросили о будущем игры, а также о видении команды, Фергюссон упомянул расширения игры, которые, как он подтвердил, будут выходить ежегодно.

«Но, вы знаете, проходят годы и годы. Это то, на чем мы сосредоточены. Когда вы смотрите на запуск игры и на этот первый сезон, мы видим, что это закладывает фундамент, на котором мы можем строить будущее. Итак, если мы посмотрим на наши квартальные сезоны, и мы смотрим на наши ежегодные расширения, это то, на чем мы действительно сосредоточены. У нас есть планы, у нас есть сюжетные линии, которые уходят далеко в будущее», - сказал генеральный директор Blizzard Род Фергюссон.

Blizzard известна тем, что регулярно выпускает крупные расширения для World of Warcraft. С другой стороны, расширения World of Warcraft запускаются не ежегодно, а обычно каждые два года за исключением Wrath of the Lich King.





Еще в июне 2023 года Фергюссон подтвердил , что в разработке находятся два расширения для Diablo 4. Дополнительная информация об этих расширениях пока не разглашается, но мы сообщим вам, как только появится дополнительная информация. Diablo 4 доступна для ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4.