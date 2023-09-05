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Хардкорный режим для World of Warcraft Classic набирает обороты
Рядовой Иван, рядовой Тарас, вам - повестка. Повестка в WoW.

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25 августа сего года компания Blizzard открыла сервера хардкорного режима в классическом World of Warcraft. Хардкор — это вариант игры с одной жизнью, когда за смертью в игре следует удаление вашего персонажа.

Правда в хардкор играют в основном популярные стримеры, а остальные смотрят. Вы можете легко убедиться в этом сами, если зайдете в раздел ВоВ на twitch.tv. Словом, сложность теперь в моде. Даже знаменитый блогер Илья Мэддисон почтил вниманием хардкор, но только в четвертом Диабло. В европейском регионе доступно два плотно набитых сервера: Nek'Rosh и Stitches.

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Оплатить игру с русского аккаунта можно, купив карту с игровым временем на два месяца. Стоимость игры в месяц — порядка полутора тысяч рублей. Кроме того, эта версия игры поддерживает создание персонажей с именами на кириллице.

Плюсы режима очевидны: во-первых, так играть интереснее. Погружение в игру становится глубже. Радость от достижения максимального уровня выше.

Второй плюс: если говорить о официальных серверах, то это свежий старт, где все начинают с чистого листа. И хардкорный сервер будет ощущаться как новый еще долго, потому что прогресс будет медленным, люди постоянно будут погибать, и начинать заново.

Третий плюс: если вы не любите спешить, то хардкор - ваш выбор. Возможность смерти заставляет планировать свои действия. Здесь поощряется неторопливая игра.

Я уже побегал на тестовом сервере. Поначалу стартовые зоны были усеяны мертвецами. В чате мне пояснили, что это произошло из-за новой фишки, дуэли на смерть - Мак'Гора. Проигравшего в дуэли удаляют, а тела какое-то время остаются лежать на сырой землице.

Ну, дуэль — вещь конечно забавная, но не слишком вдохновляющая. Из награды у вас остается только ухо врага, да и то, если враг выше 19 уровня. Короче, чисто стримерский прикол. А кроме нее ничего нового не завезли. Режима PvP на сервере нет, полей боя тоже нет.

Смерть в игре вроде бы окончательная, но не совсем. После смерти персонаж становится блуждающим духом. Старые Blizzard, какими я их знаю, добавили бы занятий духу, чтобы можно было выть, пугать игроков. А здесь это просто наблюдатель.

Кроме того, погибший персонаж может быть перенесен на любой старый сервер классического WoW по выбору. И это, наверное лучшая идея, посетившая голову творцов из Близзард за все время, учитывая то, что многие не захотят расставаться с пожитками.

Тем временем внутри сообщества разыгралась драма. Часть игроков считает, что хардкор оказался недостаточно хардкорен. Правила слишком простые. Ведь можно вступать в группы, обмениваться предметами и торговать на аукционе. Также народ возмущен тем, что можно использовать настои окаменения, дающие временную неуязвимость и одновременно выходить из рейда.

Но для нового игрока хардкор все еще будет чертовски сложным, особенно если вы захотите ускорить процесс прокачки. Предметы на аукционе редкие, а потому недешевые, настои окаменения обойдутся в целое состояние. Поскольку на сервере стоит патч 1.14 и все подземелья поздних патчей открыты, то рейды поначалу будут собираться туда, где сложно умереть, и не нужны настои: в Зул'Гуруб, или Анкираж на 20 человек.

Конечно, можно пытаться купить золото за реальные деньги, но добытчиков валюты в этом режиме довольно мало. Да и бота на таком сервере запустить сложно.

Легко «раскачаться» в подземельях не выйдет. Их можно проходить только раз в сутки. «Тащить» группу персонажем старше, чем на 10 уровней нельзя - младшие игроки просто не получат опыта. 

Я уж не говорю о «гриферах». Так в игре называют любителей портить другим жизнь. Например, грифер может играть за лекаря, и в самый ответственный момент, в гуще врагов, перестанет лечить и побежит на выход. Тогда вся группа будет похоронена и на ее месте образуется сразу несколько грустных заблудших душ.

Что касается игры в одиночку, то разработчики уже намекнули на добавление соло-режима в игру.


Так что хардкор у Близзард не такой уж простой. А если сравнивать с тем хардкором, к которому все привыкли на пиратских серверах, так и вовсе сложный. Ведь здесь можно умереть даже после взятия финального, шестидесятого уровня. 

Ну а минусы очевидны: World of Warcraft не был сбалансирован вокруг режима с одной жизнью. В первую очередь, страдает групповая прокачка в подземельях. Если у хотя бы одного игрока в группе слабый интернет, или кто-то решит вас подставить — шансы умереть высоки. Хотите надежной прокачки — надейтесь только на себя. Проблема в том, что групповые походы в подземелья cоставляют большую часть радости в классике, а здесь вы ее лишаетесь.

Цены тоже кусаются: отдавать больше полновесной тысячи рублей в месяц за устаревшую игру многих задушит жаба. Русы не должны платить ящерам.

Ну и третий недостаток: если хочешь быть успешен в хардкоре, нужно проявлять терпение. Для того, чтобы раз за разом бегать по квестам типа «убей 20 кабанчиков», надо иметь особый склад характера. Иногда мне кажется, что лучше бы все эти хардкорщики пошли на конвейер коробки паковать. Там бы от них была бы хоть какая-то польза.

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#wow #ммо #world of wacraft #wow classic #мморпг
Источник: news.blizzard.com
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