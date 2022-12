Компания могла выпустить новое устройство, однако отказалась из-за возможного провала и рисков

В течение многих лет ходили слухи о том, что Nintendo планирует выпустить "Switch Pro", которая позволит увеличить мощность консоли среднего уровня. Все это закончилось в 2021 году, когда "инсайдеры" убедили фанатов в том, что новая Switch уже на подходе, но в итоге их ожидала Switch OLED, которая не давала никаких внутренних аппаратных обновлений. Считается, что в этот момент Nintendo отменила планы по выпуску Switch Pro, чтобы сосредоточиться на аппаратном обеспечении нового поколения.

В недавнем видеоролике Digital Foundry тема Switch Pro поднимается вновь. После обсуждения с различными неназванными разработчиками аналитик DF Джон Линнеман объяснил, что "планировалось какое-то обновление Switch среднего уровня", но по пути оно было отменено.

На данный момент Линнеман считает, что Nintendo сосредоточена на разработке аппаратного обеспечения следующего поколения, но вряд ли мы увидим его в 2023 году, который станет еще одним критическим годом для Switch, поскольку долгожданное продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild наконец-то выйдет.

Это согласуется с предыдущими сообщениями, в которых утверждалось, что Nintendo разослала обновленные комплекты для разработки Switch нескольким разработчикам. Однако на данный момент время для выпуска "Switch Pro" давно прошло, и Nintendo лучше сосредоточиться на консоли нового поколения - возможно, "Switch 2".

Высказывались предположения, что, возможно, Nintendo отказалась от идеи "Switch Pro" из-за проблем с Wii U. Хотя Wii была одной из самых популярных домашних консолей всех времен, Wii U не прижилась среди потребителей, в том числе из-за своего названия, которое сбивало их с толку.