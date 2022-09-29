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Бета-версия MWII стала крупнейшей во всех смыслах в истории Call of Duty
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Каждый год, до выхода игры, Activision проводит бета-тестирование Call of Duty этого года, давая фанатам раннее представление о картах, оружии, механике и многом другом, что появится в грядущей FPS. Бета-период для Call of Duty Modern Warfare 2 завершился, и издатель теперь сообщает, что он был самым большим в истории франшизы.

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Сообщив об этом в своем блоге, "Call of Duty Staff" заявили: "Игроки Call of Duty сделали открытую бету Modern Warfare II самой большой бета-версией в истории Call of Duty - больше всего игроков, больше всего сыгранных часов и больше всего матчей на платформах PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X|S, а также PC вместе взятых. Спасибо вам, сообщество Call of Duty! ".

Call of Duty Warzone Mobile также добилась впечатляющих успехов на ранних стадиях: студия сообщила, что "сообщество Call of Duty уже сделало Warzone Mobile самой быстрой мобильной игрой Activision, Blizzard и King, которая достигла 15 миллионов предварительных регистраций в Google Play". Хотя, возможно, результаты не такие впечатляющие, как у MW2, волнение вокруг Warzone для мобильных устройств заметно.

Call of Duty Modern Warfare II - это продолжение перезагрузки 2019 года, которая для многих помогла оживить серию. Поскольку и Call of Duty Black Ops Cold War, и Vanguard были приняты неоднозначно, на плечи MW2 ложится большая ответственность. Однако если бета-версия игры окажется удачной, то этот год будет удачным для Call of Duty.

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