Версия No Man’s Sky для Nintendo Switch останется без мультиплеера на запуске

Изначально игра No Man"s Sky должна была выйти на Nintendo Switch немного раньше, но Hello Games нужно еще немного времени, чтобы довести новый порт до совершенства, поэтому выход игры перенесен на октябрь.

На этой неделе Hello Games подтвердила, что выход No Man"s Sky для Nintendo Switch был перенесен с первоначального "летнего" срока на 7 октября.

No Man"s Sky на Switch будет включать все бесплатные дополнения, которые Hello Games выпускала на протяжении многих лет. С момента запуска игры в 2016 году и до настоящего времени Hello Games выпускает ежегодные обновления геймплея, добавляя в игру востребованные функции и внося другие улучшения.

Начало у No Man"s Sky было очень тяжелым, но в итоге она стала одной из самых любимых космических игр на выживание. Nintendo Switch - не единственная платформа, на которой в этом году впервые появится No Man"s Sky: версия игры для iOS и Mac также уже на подходе.

No Man"s Sky стоит приобрести, если вы никогда не играли в нее раньше. Если вы предпочитаете играть на ПК с более высокой частотой кадров, то вы можете найти игру в продаже прямо сейчас во время летней распродажи Steam.

