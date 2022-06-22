После выхода Infamous на PS4, Sucker Punch создала Ghost of Tsushima, одну из лучших игр с открытым миром, вышедших в прошлом поколении консолей. Теперь, похоже, студия готовит продолжение.
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Хотя Sucker Punch еще не объявила о своем следующем проекте, компания набирает сотрудников. В объявлениях о вакансиях говорится, что команда работает над стелс-игрой с открытым миром и упором на рукопашный бой, что очень подходит к Ghost of Tsushima.
В объявлениях специально ищут "боевых дизайнеров", и у них определенно будет большая битва, так как в оригинальной Ghost of Tsushima были одни из лучших боев ближнего боя, которые я когда-либо видел в видеоиграх.
Sucker Punch впервые выпустила Ghost of Tsushima для PS4 в 2020 году, а затем выпустила расширение и версию для PS5 в 2021 году. Слухи утверждают, что игра в конечном итоге выйдет на ПК, подобно God of War, Uncharted, Horizon Zero Dawn и Spider-Man Remastered, но официальных анонсов пока не было.