Новый список вакансий на веб-сайте Sucker Punch намекает на то, что в разработке могут быть планы на DLC Ghost of Tsushima или продолжение.

После выхода Infamous на PS4, Sucker Punch создала Ghost of Tsushima, одну из лучших игр с открытым миром, вышедших в прошлом поколении консолей. Теперь, похоже, студия готовит продолжение.

Хотя Sucker Punch еще не объявила о своем следующем проекте, компания набирает сотрудников. В объявлениях о вакансиях говорится, что команда работает над стелс-игрой с открытым миром и упором на рукопашный бой, что очень подходит к Ghost of Tsushima.

В объявлениях специально ищут "боевых дизайнеров", и у них определенно будет большая битва, так как в оригинальной Ghost of Tsushima были одни из лучших боев ближнего боя, которые я когда-либо видел в видеоиграх.

Sucker Punch впервые выпустила Ghost of Tsushima для PS4 в 2020 году, а затем выпустила расширение и версию для PS5 в 2021 году. Слухи утверждают, что игра в конечном итоге выйдет на ПК, подобно God of War, Uncharted, Horizon Zero Dawn и Spider-Man Remastered, но официальных анонсов пока не было.

