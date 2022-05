Гарнитура PlayStation VR2 поступит в продажу только через год

Еще в начале года все указывало на то, что PS VR2 поступит в массовое производство в первой половине 2022 года, а запуск состоится в четвертом квартале. Спустя несколько месяцев мы услышали разговоры о задержке. Теперь аналитики ожидают, что гарнитура VR следующего поколения появится в начале 2023 года.

реклама

Sony постепенно раскрывает новые подробности о PS VR2 весь год. На данный момент мы уже видели, как выглядит гарнитура, получили технические характеристики и подробности о новых функциях, таких как отслеживание движения глаз. Однако Sony официально не объявила ни дату выхода, ни даже время релиза.

По словам аналитика Минг-Чи Куо PS VR2 поступит в массовое производство в конце этого года, начиная с партии в 1, 5 миллиона единиц, а запуск состоится в 1 квартале 2023 года. Неясно, имеет ли Куо в виду первый квартал календарного года, который длится с января по март, или первый квартал финансового года, который длится с апреля по июнь.

Хотя Sony еще не объявила дату выхода, компания недавно сообщила, что к выходу гарнитуры уже подготовлено более 20 игр. Мы сможем впервые увидеть игры для PS VR2 в действии во время нового стрима State of Play в конце этой недели. Пока единственной игрой, официально анонсированной для системы, является Horizon: Call of the Mountain, новая игра, действие которой происходит в той же вселенной, что и Horizon Zero Dawn и Forbidden West.





анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде RTX 3070 уже дешевле 90тр 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом