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Вспоминаем Wolfenstein II: The New Colossus. Часть первая. Гитлер жив

Wolfenstein II: The New Colossus — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная компанией MachineGames и изданная Bethesda Softworks в 2017 году
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Совсем недавно я рассказывал про игры S.T.A.L.K.E.R. Lost Alpha DC Extended, Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty WWII, Battlefield 1, Battlefield V. Если пропустили – можете ознакомиться.

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Я решил бегло описать свои впечатления от прохождения игры Wolfenstein II: The New Colossus. Получилось почти 15 тысяч знаков, поэтому я решил разделить статью на две части. Надеюсь, будет интересно, я старался. На некоторые сцены из игры Ютюб наложил ограничение 18+, так что школьники смогут посмотреть не всё.


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Игру я проходил в разрешении 4К с максимальными настройками графики на видеокарте RTX 3080 16GB. Счетчик кадров скакал в диапазоне 70-120 кадров в секунду. Во время игры выскакивало предупреждение, что не хватает видеопамяти, хотя, судя по мониторингу GPU-Z максимально было занято 8466 мегабайта видеопамяти.

Америка в альтернативной реальности захвачена нацистами. Получилось так, что США капитулировали после того, как, нацисты накрыли атомным грибом Нью-Йорк, а мы теперь пытаемся освободить страну и убить курирующую ее оккупацию обергруппенфюрера фрау Энгель.

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Сюжет поставлен неплохо и повороты местами неожиданные присутствуют, но вот чего пытались добиться сценаристы, не очень понятно. Видимо какого-то странноватого постмодернизма. В любом случае то, что получилось, ощущается как какой-то калейдоскоп до краев, засыпанный жирным винегретом. Би Джей хрипловатым полушепотом произносит мрачные монологи и оплакивает смерть погибший боевой подруги словно в каком-то нуар фильме.


В игре достаточно проработанный мир. Дизайнеры потрудились на славу. Придумали что и как могло бы быть, если бы нацисты победили и захватили США. Тут вам и расцвет ку-клукс-клана, и обновленное меню в продающих закуски автоматах, и музыкальные группы аналогичные настоящим, но с немного измененной биографией и поющие на немецком. Много-много разных мелочей вроде наличия специального министерства, которое должно выдать разрешение, если вы хотите заключить брак. Когда стрельба стихает, у игрока есть время походить и поисследовать окружение.

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В игре достаточно крутые стволы. Есть пара обязательных и мало интересных пукалок типа пистолета, но основная масса и выглядит внушительно и при стрельбе ощущается обалденно, а уж на врагов как действует. Есть мощный и громоздкий пулемет, есть скорострельный шотган с вращающимися стволами, есть лазерная пушка в буквальном смысле, распыляющая врагов. И все это можно апгрейдить, находя редкие наборы улучшения. У каждого вида оружия по три модификации, причем одни просто делают вашу пушку еще круче. Например, увеличивают емкость магазина, а другие добавляют еще режимов стрельбы, превращая, например гранатомет в ракетницу, а пулемет чуть ли не в снайперку.


Удручает скудный выбор стволов. Основных пушек всего 6. Еще можно метать гранаты и топорики. Еще есть три тяжелые пушки, которые можно подобрать с тел убитых суперсолдат, но они сильно снижают скорость передвижения.

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Стволы можно носить в обеих руках, и в отличие от предыдущей части игры – оружие в руках может быть разных классов.


В игре есть база, куда мы возвращаемся после каждой выполненной миссии. Наш дом - это огромная подводная лодка по имени «Молот Евы» с кучей кают и отсеков, постепенно наполняющаяся персонажами. Они дают нам побочные квесты, которые располагаются как на подлодке, так и вне нее. Причем на все локации мы можем вернуться, чтобы убить особую цель. Для этого у нас есть специальный стол, на котором изображена глобальная карта штатов, куда мы можем потом телепортироваться, выбрав определенную точку.

Мы начинаем игру на подлодке, после пятимесячной комы сидя в инвалидной коляске. Наверно, потому что фрицы не достойны того, чтобы мы перед ними стояли.


По умолчанию они закрыты и разлочить их можно, расшифровав коды доступа, которые подбираются только с убитых нами офицеров. Получаем доступ к точке высадки, устраняем на этой локации цель и тем самым очищаем этот и соседние штаты от нацистов.

Очень часто непонятно, куда идти. Видимо разработчики это и сами понимали и даже сделали возможность включать маркер цели по кнопке, только вот мало того, что из-за однотонного дизайна даже с маркером можно не заметить какой-то проход или лестницу, так еще и сам маркер не отображается нормально - его не видно на фоне всего остального.


Кат-сцены занимают примерно треть всего игрового времени. Получился практически шутер, который играет сам себя и сам себя вам показывает. В игре отсутствует мультиплеер, что понравилось многим игрокам.

На протяжении всей игры нам показывают сюжеты про тяжелое детство Бласковича. Это все, вероятно, является подводкой к моменту встречи с отцом в реальности и оправданием его убийства Би Джеем.

На подлодке, в баре стоит игровой автомат с игрой Wolfstone 3D, которая является точной копией самой первой оригинальной игры Wolfenstein 3D. Бласкович восхитится реалистичностью графики.


Нацисты в этой части белые узурпаторы. Если в предыдущей игре их представляли как людей, которые верны своим убеждениям, то забудьте про это. Теперь - это расисты, которые ненавидят евреев, гомосеков и негров. Персонажи в этой игре подобраны максимально для того, чтобы удовлетворить современные толерантные квоты. Женщины должны обязательно быть сильными, независимыми и крутыми. Черные мужчины должны быть тоже крутыми, а белые мужики должны быть просто ублюдками.


Здесь есть беременная баба, которая прыгает, стреляет и делает всякие кульбиты. Есть чернокожая баба, которая командует здешним сбродом. Есть жируха, которую все сторонятся. Есть такая добрая и правильная еврейка – мать Бласковича. И конечно же есть лесбиянка, и это Кэролайн. Конечно же не обошлось без расистов в лице батьки Бласковича.


Непонятно, как комендант трудового лагеря, а именно такое звание Энгель было в предыдущей игре, вдруг стал обергруппенфюрером нацистской армии. После того, как дали люлей в концлагере и Череп приютил ее у себя и попросил навести порядок в Берлине, дальнейшая судьба не раскрывается. Череп был нацистским ученым, который долгое время служил в SS, его разработки помогли третьему рейху выиграть вторую мировую и за свой труд он вполне себе заслуживал это звание. Здесь же нам показывают как за четыре месяца комендант вдруг стал генералом. Как она могла подняться из обычного коменданта до генерала - непонятно. Сценарий игры писался не опираясь на логику и здравый смысл, а на очередную попытку угодить всяким феминисткам и борцам за социальную справедливость. Либо наша фрау Энгель, для того чтобы получить это звание, все предыдущие четыре месяца делала Гитлеру приятно, но это неточно.


Занятно, что броню с Кэролайн сняли одним ударом, при том, что она выдерживает попадание из танка. Непонятно, зачем обергруппенфюрер взяла на захват Бласковича свою жирную дочь, которая ей во всем мешала и была, по сути, балластом. Проще было закрыть ее в какой-нибудь клинике и пускай из нее откачивают жир.


Фергюсу (если вы выбрали его в начале игры, а я выбрал) после встречи с фрау Энгель поставили навороченный протез. Но его рука его не слушает. Разве мозг не должен посылать сигнал для конечности, чтобы рука делала то, что он просит? Выглядит так, будто его рука сама по себе живет и у нее свое сознание. Сам процесс пришивания железной руки вообще какой-то неуместный. До этого доктор Сет показывал, что он голову кота соединил с телом обезьяны и это сработало. И его питомец теперь живой. Еще нам говорили, что пока Бласкович находился в коме, Кэролайн пыталась захватить Париж, и там она прихватила с собой тела суперсолдат нацистов. Что помешало отрезать руку этому суперсолдату и приклеить ее к Фергюсону? Ведь дальше по сюжету так голову Бласковича соединят. Видимо Фергюсон не заслужил такого.

На этом первая часть окончена. Очень скоро будет опубликовано продолжение.


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wolfenstein ii: the new colossus. гитлер
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