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ddr22
God of War Metroidvania перенесен на 2026 год
Проект, разрабатываемый как ответвление основной серии, стал жертвой внутренней задержки

Инсайдер Jeff Grubb в своём подкасте Last of the Nintendogs сообщил, что новый проект в рамках серии God of War, о котором ранее шли разговоры как о возможной части в стиле Metroidvania, столкнулся с внутренним переносом сроков. По его словам, релиз игры теперь запланирован не ранее 2026 года.
Напомним, что слухи о таком ответвлении ходили давно. Известно, что это будет 2.5D-игра, разворачивающаяся в Древней Греции — отличном направлении для вселенной, которая после скандинавской локации из последних частей возвращается к своим мифологическим корням. Однако масштаб этой игры меньше, чем у основных серийников. В ней не планируется повторять полноценный боевой стиль предыдущих частей, но будут заимствованы некоторые черты Metroidvania, такие как недоступные в начале уровни, открываемые только после получения новых навыков.

Пока точная причина задержки не раскрыта, но можно предположить, что команда Santa Monica Studio решила потратить больше времени на доработку.

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#god of war metroidvania
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