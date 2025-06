Проект, разрабатываемый как ответвление основной серии, стал жертвой внутренней задержки

Инсайдер Jeff Grubb в своём подкасте Last of the Nintendogs сообщил, что новый проект в рамках серии God of War, о котором ранее шли разговоры как о возможной части в стиле Metroidvania, столкнулся с внутренним переносом сроков. По его словам, релиз игры теперь запланирован не ранее 2026 года.

Напомним, что слухи о таком ответвлении ходили давно. Известно, что это будет 2.5D-игра, разворачивающаяся в Древней Греции — отличном направлении для вселенной, которая после скандинавской локации из последних частей возвращается к своим мифологическим корням. Однако масштаб этой игры меньше, чем у основных серийников. В ней не планируется повторять полноценный боевой стиль предыдущих частей, но будут заимствованы некоторые черты Metroidvania, такие как недоступные в начале уровни, открываемые только после получения новых навыков.

Пока точная причина задержки не раскрыта, но можно предположить, что команда Santa Monica Studio решила потратить больше времени на доработку.