Директор подтвердил, что тексты в новом ремейке стали заметно больше, чем в оригинале

Во время общения с фанатами на X (бывший Twitter) режиссёр проекта Ясуши Мацуно сообщил, что сценарий Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles стал значительно больше по сравнению с версией для PlayStation. По его словам, количество текстов, связанных с персонажами, выросло примерно на 60%. При этом он уточнил, что в эту статистику не вошли дополнительные элементы — диалоги системных сообщений, заклинаний, brave stories и других материалов. Новый взгляд на историю позволил расширить образы героев и добавить новые отсылки к миру Ивала. Однако при этом разработчики из Square Enix решили не переносить дополнения из порта PSP, такие как War of the Lions, чтобы сохранить оригинальную атмосферу проекта. Это стало важным решением для тех, кто хотел видеть возвращение всех доступных материалов предыдущих релизов, но также показало стремление команды сосредоточиться на первоначальной истории.

Ещё одной сложностью стало восстановление кода. Как признался директор Kazutoyo Maehiro, оригинальные исходники игры были утеряны. В таких случаях студии часто сталкиваются с необходимостью заново собирать игру, опираясь на уже существующие сборки.

Остаётся ждать официального релиза, чтобы понять, как именно дополненные тексты повлияют на восприятие классической тактической RPG.