Экстремальные виды спорта из Riders Republic станут основой для нового фильма от создателей Bad Boys

Ubisoft продолжает осваивать киноиндустрию — на этот раз замахнулись на экранизацию Riders Republic. Проект доверили дуэту режиссеров Адилю Эль Арби и Билаллу Фаллаху, известным по последним частям Bad Boys.

Идея кажется странной, если честно. Ведь Riders Republic — это же про безумные трюки на велосипедах и сноубордах, а не про глубокий сюжет. По словам Deadline, фильм сделают в духе "экшена с юмором и зрелищными трюками на заснеженных склонах Альп".

Сценаристом назначен Ноэ Дебре. Что он выжмет из игры, где персонажи — это по сути просто аватары для онлайн-заездов, большой вопрос. Может, сделают что-то вроде "Форсажа" на снегу или "Точки обрыва" с велосипедами.

Экранизации игр сейчас на подъеме — The Last of Us, Fallout, Sonic и Марио доказали, что это может работать. Но есть и провалы вроде сериала Halo или фильма Borderlands. Riders Republic — рискованный выбор, ведь там нет готовой истории.

Интересно, как режиссеры Bad Boys справятся с экстремальными видами спорта. Их динамичный стиль может подойти, но хватит ли одного только зрелища?

Главное, чтобы не получилось как с тем же Steep — красивые пейзажи есть, а вот драйва и характеров не хватает. Впрочем, Ubisoft уже научилась делать неплохие фильмы по своим играм — вспомнить хотя бы Assassin's Creed.