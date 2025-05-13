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ddr22
Глава Moon Studios Томас Малер опроверг слухи о финансовых проблемах компании
Разработчики Ori просят поддержки у игроков после волны негативных отзывов

Основатель Moon Studios Томас Малер внес ясность в ситуацию вокруг студии, разработавшей серию Ori и вышедшую в ранний доступ RPG No Rest for the Wicked. Ранее на Discord-сервере он обратился к фанатам с просьбой оставлять положительные отзывы, чтобы компенсировать последствия так называемого "обзоро-бомбинга".  

Игра, выпущенная год назад, столкнулась с неожиданной проблемой — часть негативных оценок в Steam не содержала содержательной критики, а некоторые представляли собой просто точки. Это сказалось на общем рейтинге проекта (74% положительных отзывов) и, как следствие, на продажах. Малер подчеркнул, что студия, в отличие от прошлых проектов, теперь работает без поддержки издателя.  

Однако позже разработчик уточнил свою позицию в Twitter. Он объяснил, что Moon Studios не находится на грани закрытия, но считает важным обратить внимание на проблему необоснованных негативных оценок в игровой индустрии. По его словам, если система позволяет оставлять пустые критические отзывы, то и разработчики вправе просить игроков делиться реальным опытом.  

Студия продолжает работу над No Rest for the Wicked, недавно выпустив крупное обновление. Малер уверен, что игра движется к тому, чтобы стать настоящим шедевром, как и предыдущие проекты Moon Studios. Текущая ситуация скорее отражает сложности, с которыми сталкиваются независимые разработчики при выпуске ранних версий игр.

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#moon studios
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